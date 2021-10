Renée Zellweger, greu de nerecunoscut. Actrița a fost fotografiată în New Orleans, pe platourile de filmare

Publicat: Joi, 14 Octombrie 2021, 12:34 Actualizat Joi, 14 Octombrie 2021, 12:36

Renée Zellweger este de nerecunoscut în cel mai nou rol pe care îl interpretează. În vârstă de 52 de ani, vedeta a fost fotografiată pe platourile de filmare din New Orleans, în timp ce interpreta rolul criminalei Pam Hupp, în producția The Thing About Pam.