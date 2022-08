Rică Răducanu muncește din greu pe litoral. Cum a fost surprins celebrul fotbalist, în ciuda problemelor de sănătate

La cei 76 de ani ai săi, Rică Răducanu este la fel de activ ca în tinerețe. Deși se confruntă cu probeleme mari de sănătate, celebrul portat a ales să își petreacă anii de pensie printre clienții restaurantului său de pe litoral. Familia lui Rică Răducanu deține de ani buni un restaurant în stațiunea Neptun, iar fostul sportiv se implică activ în afacerea, servind la mese și interacționând cu clineții.

Rică Răducanu muncește la restaurantul familiei de pe litoral

Îndrăgitul sportiv nu se dă în lături de la munca de jos li muncește cot la cot cu angajații săi la restaurantul familiei,. Adesea, el poate fi văzut de clienți servind la mese, spre bucura acestora care nu ratează momentul de a se fotografia cu legenda fotbalului românesc.

El nu bagă nasul în chestiunile administrative și financiare, după cum el însuși a dezvăluit, însă îi face deosebită plăcere să vorbească cu turiștii care îi trec pragul și să înrețină atmosfera cu spiritul său jovial.

„Sunt la terasă, nu e lume multă, în acest moment, vineri și sâmbătă a mers mai bine, acum am doar trei mese ocupate. Nu cunosc salariile angajaților, bucătar este Costică, văru-miu, la bar e Marinică. Nu mă bag cu banii, sunt și eu cu vrăjeala pe aici. Toți zic: ”Hai, la Rică, să mâncăm! Și așa a rămas de ani de zile”, a dezvăluit celebrul portat înt-un interviu acordat pentru Ego.ro.

Rică Răducanu a mai dezvăluit că la restaurantul familiei sale prețurile sunt accesibile oricărui buzunar. El spune că prin faptul că nu au mărit prețurile produselor din meniu, au reușit să-și fidelizeze clienții.

„Nu este foarte mult, nici nu prea am scumpit, ca să vină lumea. Mâncarea este foarte bună. Uneori mai servesc și eu, mai stau printre mese, ca să destind atmosfera”, ne-a mai spus Nea Rică.

Potrivit aceleiași surse, la restaurantul „Sirena”, din Neptun, o tochitură de pește cu mămăliguță costă 27 de lei, un platou pescăresc ajunge la 37 de lei, iar o porție de crap prăjit costă 12 lei.

Ce probleme de sănătate are Rică Răducanu. Sportivul trece prin dureri groaznice

Așa cum spune chiar el, Rică Răducanu preferă să aibă mereu o activitate pentru a-și mai lua gândul de la probleme sale de sănătate. Deși afișează întotdeauna un tonus de invidiat, el suferă de o afecțiune care îl chinuie de vreme, și anul guta.

Fostul fotbalist a urmat un tratament, iar la ora actuală se simte mai bine, însă durerile nu au dispărut complet, a dezvăluit chiar acesta. Mai mult, a apelat și la metodele din bătrâni și face destul de des împachetări cu nămol.

„Am făcut tratament, la Mangalia, pe perioada verii, am făcut și împachetări cu nămol și tot felul de terapii noi. Dar, boala asta e păcătoasă, nu mai trece, gata! Bine mi-a zis mie medicul Oprescu: „Doar la morga mai trece!”. A zis adevărat, până la urmă”, a mai spus Nea Rică pentru Ego.ro.

Potrivit site-ului Regina Maria, guta este o forma dureroasa de artrita caracterizata de dureri articulare foarte mari si cauzata de prezenta unei cantitati prea mari de acid uric in sange si in tesuturi. In trecut era considerata boala oamenilor bogati, pentru ca acestia consumau foarte multa carne de vanat, bogata in purine.

In zilele noastre, boala afecteaza mai ales barbatii, fiind asociata preponderent cu regimul alimentar al unei persoane (persoana respectiva face exces de carne, fructe de mare, alcool etc.).

