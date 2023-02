Rihanna, însărcinată a doua oară. Ținuta inedită de la Super Bowl care a lăsat burtica la vedere

După ce în mai 2022 a devenit mamă pentru prima oară, iată că nu a trecut mult timp și Rihanna este din nou însărcinată. Artista a făcut marele anunț în pauza de la Super Bowl printr-un show unic și o ținută spectaculoasă care i-a evidențiat burtica de gravidă.

Modalitatea inedită prin care Rihanna a anunțat că este gravidă pentru a doua oară

Rihanna este însărcinată pentru a doua oară la doar nouă luni după ce a adus pe lume primul copil. Într-un interviu pe care l-a acordat în săptămâna de dinaintea spectacolului din pauza Super Bowl, artista a fost întrebată dacă va mai aduce pe cineva pe scenă, iar ea a răspuns: „Mă gândesc să aduc pe cineva. Nu sunt sigură, vom vedea”, făcând referire la bebeluș, cel mai probabil.

Artista în vârstă de 34 de ani, a urcat pe scena din Phoenix duminică, îmbrăcată în roșu aprins, dezvăluind o burtica de bebeluș și devenind, astfel, prima femeie însărcinată care a urcat pe scena Super Bowl în spectacolul de la pauză. Rihanna a apărut pe una dintre cele câteva platforme plutitoare care se înălțau deasupra mulțimii. Întregul stadion s-a dezlănțuit în timp ce artista a început să cânte „Better Have My Money”, unii dintre fani fiind de părere că este o aluzie asupra faptului că nu a fost plătită pentru a apărea în pauza de la Super Bowl. Cei mai mulți se așteaptă ca artiștii să primească un cec frumos după acest show, însă, adevărul este că artiștii nu au fost niciodată plătiți pentru a apărea la Super Bowl, aceasta fiind apariție carierei lor, notează Daily Mail. Jennifer Lopez, de exemplu, a câștigat 2,3millioane de noi adepți pe platformele sale de social media, după performanța cu Shakira în 2020.

În 2022, o întreagă serie de legende, inclusiv Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem și 50 Cent au cântat împreună cele mai tari hituri din istoria muzicii.

După spectacol, Dr. Dre a înregistrat o creștere a vânzărilor de albume cu 183%, notează aceeași sursă citată mai sus.

În cele 13 minute de show, Rihanna a trecut în revistă hit-urile care au consacrat-o, printre care se numără „Umbrella”, „Only Girl (In The World)” și „Where Have You Been”.

Rapperul A$AP Rocky a fost surprins plin entuziasm susținându-o pe margine în timpul spectacolului de pauză, filmând performanța ei și dansând împreună.

Rihanna a păstrat secretul sarcinii și la primul copil

Rihanna a dezvăluit pentru prima dată în ianuarie 2022 că așteaptă primul ei copil cu A$AP Rocky, în vârstă de 33 de ani. După ce a fost fotografiată debutând în New York City, o sursă a declarat pentru Revista People că Rihanna este „încântată să fie mamă” și „nu ar putea fi mai fericită”.

„Tot ceea ce face Rihanna, face în felul ei, iar a avea un copil nu este diferit", a spus sursa.

Rihanna și-a deschis mult așteptatul concert Supr Bowl cu „B------ Better Have My Money” și a interpretat, de asemenea, hiturile „Run This Town” și „Umbrella” duminică.

