Rikito Watanabe își serbează onomastica. Ce a postat japonezul care a câștigat simpatia românilor în emisiunea Chefi la Cuțite

Asistentul de la Chefi la Cuțite și-a început ziua în cel mai frumos mod posibil. Rikito petrece cele mai emoționante momente din an, iar prietenii lui au postat imagini savuroase cu acesta. Ziua de naștere pentru japonezul apreciat de un număr mare de telespectatori înseamnă foarte mult, mai ales după ce a trecut prin clipe grele în ultima perioadă. Iată ce imagini au apărut în mediul online.

Rikito Watanabe a rămas în atenția publicului după ce a participat la emisiunea Chefi la Cuțite datorită carismei și stării de bine pe care acesta o provoacă în jurul său. Apreciat de un număr mare de telespectatori, japonezul s-a implicat de-a lungul timpului și în alte proiecte de televiziune românești.

Rikito a devenit ulterior asistent în emisiunea lui de suflet, iar pe paginile sale de Instagram și Facebook a strâns o comunitate impresionantă la care nu s-ar fi așteptat. Japonezul are pe pagina de Instagram un număr de aproximativ 77 000 de urmăritori, iar pe pagina de Facebook aproximativ 3 000 de urmăritori.

Rikito a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 30 de ani, fiind născut pe 12 decembrie 1993. De dimineață, japonezul a repostat pe pagina sa de Instagram mai multe imagini pe care le-au lansat prietenii săi în mediul online.

Iată ce gânduri bune a primit Rikito pe pagina de Instagram.

Rikito Watanabe își sărbătorește onomastica

De cele mai multe ori, fostul concurent Chefi la Cuțite din sezonul 9 postează momentele importante din viața lui, iar fanii s-au obișnuit să îl privească în diferite ipostaze amuzante.

De data aceasta, prietenii lui au fost cei care l-au surprins pe Rikito prin postarea unor poze pe care le au împreună. Riki a fost surprins și a mulțumit pentru urări și pentru gândurile bune.

Una dintre cele mai amuzante imagini este cea în care japonezul se afla încă în România și stătea pe un tractor.

„La mulți ani frate Riki! Să îți păstrezi inocența și sufletul bun pe care îl ai pentru totdeauna!”, a scris un prieten pe Instagram.

Mama lui Rikito Watanabe s-a stins din viață

Rikito Watanabe, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 9 a postat o imagine în care apare alături de mama sa și a transmis un mesaj emoționant. Aceasta s-a stins din viață după o luptă cu boala, iar tânărul a fost nevoit să se întoarcă în Japonia.

Aflat în Japonia, Rikito a postat câteva cuvinte prin care își exprimă durerea după ce mama lui s-a stins din viață. Aceasta a avea doar 51 de ani, dar așa cum a dezvăluit chiar fostul concurent Chefi la cuțite, ea s-a mai confruntat cu probleme de sănătate în trecut.

„Odihnește-te în pace mama mea (...) Când era bolnavă, mama mea s-a uitat la show-ul de la Antena 1 unde am fost. Doar că ea nu știa limba română deloc. Totuși, a râs și era bucuroasă pentru mine. Am vrut să o scot într-o vacanță, să o aduc în România, să o iau oriunde cu mine. Mi-e dor de tine, mama. Te iubesc cu tot sufletul și inima mea”, a mărtusit fostul concurent Chefi la cuțite, sezonul 9 pe contul lui de Instagram.

Rikito Watanabe nu se mai poate întoarce momentan în România

Japonezul a fost jefuit, în plină zi, în mijlocul orașului Tokyo. În urma jafului, tânărul a rămas fără bani, fără pașaport și fără vreo șansă de a se întoarce prea curând în România. Acestuia i-a rămas doar ceasul de la mână și, probabil, voioșia caracteristică pentru a trece peste momentele dificile.

„Vă salut, dragii mei. Sunt într-o situație de urgență. Cineva mi-a furat pașaportul și portofelul și nu am cum să mai ajung în România. Doamne ferește! Nu am crezut că mi se va întâmpla așa ceva mie, dar momentan sunt mega liniștit. Uitați-vă unde sunt, sunt în mijlocul orașului Tokyo. Măcar am ceasul, dar nu am bani, asta e. Oricum, o să rezolv cumva. Voi aveți grijă de ce aveți voi, portofelul, cheia de la mașină, restul, tot, aveți grijă de voi!” a transmis Rikito pe o rețea socială.