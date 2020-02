Cristi Borcea, situație critică! "Am să merg o lună de zile la psihiatrie-psihologie pentru a-mi rezolva această problemă " Video

"Sunt momente în care acolo îți dai seama că nu-i dorești nici celui mai mare dușman al tău.Să mergi 200 de persoane la trei dușuri, două ore pe zi, atât este apa.Nu există duș în cameră, toți fac, 200 de persoane la șase dușuri din care funcționează dioar trei.Cel mai greu moment a fost, când am stat un an și patru luni de am spălat holurile secției ca să pot să primesc o permisie, să-mi văd copiii. Am să merg o lună de zile la psihiatrie-psihologie pentru a-mi rezolva această problemă cu medicamentele psihotrope."

