Rochia de mireasă a Mariei Constantin, pregătită de dinainte de cererea în căsătorie. Ce ținută va purta solista în ziua cea mare

Maria Constantin a avut parte de un moment cu totul special pe platourile de filmare ale show-ului „Splash! Vedete la apă”. Iubitul ei, Robert Stoica, a îngenunchiat în fața ei și a cerut-o de soție, ținând în mână inelul de logodnă și un superb buchet de trandafiri. Momentul i-a emoționat pe toți cei prezenți.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul. Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant, ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a declarat Maria Constantin zilele trecute, pentru Ego.ro, potrivit Libertatea.

De cine a fost creată rochia de mireasă a Mariei Constantin

Cântăreața de muzică populară este în culmea fericirii de când a spus „Da” celei mai importante propuneri. Deși va fi la a treia căsătorie, evenimentul este deja pregătit in detaliu, cei doi dorindu-și ca totul să iasă perfect. Nunta va avea loc la anul, iar Maria Constantin a declarat că nu va cânta la propria nuntă și nici nu va dori să aibă tradiții precum furatul miresei.

Rochia de mireasă a fost gândită și stabilită încă de acum 5 ani împreună cu designer-ul Florin Burescu, prieten al cântăreței:

„Categoric, eu sunt cel care o va îmbrăca. Noi avem rochia pregătită dinainte de a avea ea o relație. De 5 ani o avem pregătită. Este ceva stabilit, nu e ceva extravagant, dar în același timp e ceva unic. Orice femeie are rochia ei acolo în minte și dacă la celelalte am făcut așa pe repede înainte, asta este studiată la milimetru. Din ianuarie am stabilit că ne vom apuca de ea. Trebuie să o lucrăm în detaliu, pentru că se lucrează foarte mult la mână.

Este din dantelă franțuzească, iar aceasta este cea mai dificilă dantelă și are nevoie de o atenție mai sporită”, a declarat Florin Burescu pentru WOWbiz.ro, potrivit Viva.

Designer-ul a mai declarat că știa de dinainte de cererea în căsătorie, care a fost ceva spontan, organizat de Robert Stoica chiar înainte să se întâmple. Florin Burescu a mai relatat pentru sursa citată că este foarte apropiat celor doi, că sunt ca frații și că toți au fost emoționți până la lacrimi de momentul cererii.

