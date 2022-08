Maria Constantin, cerută de soție de Robert Stoica la Splash! Vedete la apă. Cea de-a treia ediţie, lider detaşat de audienţă

Cea de-a treia ediție a show-ului Splash! Vedete la apă a adus schimbări pe ultima sută de metri și, totodată, multe emoții. Poveștile celor șase concurenți au fost urmărite cu nerăbdare de telespectatori, cea de-a treia ediţie a emisiunii impunându-se ca lider detaşat de audienţă, pe toate categoriile de public. Jurații au decis aseară ca Jazzy Jo și Vica Blochina să meargă în finala săptămânii, difuzată în această seară la Antena 1. Tot în cadrul emisiunii de diseară, Maria Constantin va avea parte de un moment cu totul neaşteptat – va fi cerută de soţie chiar la Bazinul Olimpic de la Bacău.

Cea de-a treia ediţie Splash! Vedete la apă a fost lider detaşat de audienţă

Conform datelor oferite de Kantar Media, a treia ediție Splash! Vedete la apă a condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 si 54 de ani cu o medie de 4 puncte de rating şi 16.4% cota de piaţă, în vreme ce Pro TV se clasa pe locul al doilea cu 3.5 puncte de rating și 14.2% cota de piață. Şi la oraşe, cea de-a treia ediţie a noului sezon al celui mai răcoritor show al verii s-a impus ca lider detaşat de audienţă, un un rating mediu de 4.2 puncte şi 13.4% cota de piaţă, Pro TV, ocupând și de această dată locul al doilea, cu o medie de 2.8 puncte de rating și 9% cota de piață. De asemenea, la nivelul întregii populații a României, emisiunea de la Antena 1 a fost prima opţiune a telespectatorilor, cu o audiență medie de 4.1 puncte de rating și 12.6% cota de piață, Pro TV, aflându-se pe al doilea loc cu 3.5 puncte de rating și 10.9% cota de piață.

Ion Șulescu a avut cel mai mare punctaj, după ce a făcut un salt de la 10 metri, în ciuda faptului că nu a avut prea mult timp ca să se antreneze. El a venit în competiție în locul lui Culiță Sterp, care a întâmpinat unele probleme personale și nu a mai putut onora invitația celui mai îndrăzneț show al verii. Pentru câteva clipe, Jazzy Jo „a uitat!“ de frica de înălțime și a executat o săritură frumoasă cu spatele, de la trei metri. Având aceeași fobie ca artista, Vica Blochina s-a oprit pe aceeași platformă, însă, ea s-a aruncat în cap. Tehnica fostei balerine a fost lăudată de Clara Gherase și curajul ei a fost apreciat de toți jurații.

Shift a fost îmbărbătat de mama lui să sară de la 10 metri, dar, cum socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele de la Splash! Vedete la apă, cântărețul a decis să execute un salt simplu de la 5 metri. Gabi Jugaru a fost o surpriză totală pentru echipa emisiunii: la antrenamente, s-a ținut de multe glume – așa cum de altfel s-a remarcat în lumea televiziunii, nu a ținut cont de toate sfaturile primite de la antrenoarea Claudia Tiu, iar în seara concursului a sărit în cap de pe trambulina aflată pe marginea Bazinului Olimpic de la Bacău. Înainte de a face săritura, el a dezvăluit un episod traumatizant, petrecut în copilărie. Pe când avea 10 ani, a fost la un pas să moară înecat, însă, din fericire, a fost scos din apă la timp. Laura Mușuroaea și-a propus să facă un salt de la cea mai mare înălțime în cadrul concursului, însă, în urma durerilor de spate acuzate, medicii i-au recomandat să se retragă.

Ion Șaulescu, Jazzy Jo și Vica Blochina au avut cele mai bune punctaje și au avut șansa să mai sară o dată în competiție. Fostul concurent de la „Mireasa“ a făcut un salt simplu de la 7 metri, cântăreața s-a aruncat cu spatele de pe platforma de la 5 metri și fosta balerină a sărit tot de la aceeași înălțime, însă, cu fața. La final, cu un total de 33.5 puncte, Jazzy Jo a ocupat un loc în finala săptămânii și a câștigat premiul de 3.500 de lei. Al doilea loc a fost ocupat de Vica Blochina, care a primit un sejur în unicul un resort de 5* din Delta Dunării. La scurt timp după ce Ramona Olaru a dat vestea, fosta balerină a mărturisit că îi donează vacanța de lux lui Ion Șaulescu. „Ion mi-a spus că el n-a fost în Deltă niciodată și-mi doresc din toată inima să donez premiul meu pentru el și pentru soția lui! Oricum, tu ești campionul echipei noastre, pe cuvântul meu!“, a declarat Vica Blochina.

Maria Constantin, cerută de soție de Robert Stoica în timpul filmărilor Splash! Vedete la apă

În finala săptămânii, difuzată în seara aceasta de la ora 20:00, la Antena 1, se vor întrece în salturi spectaculoase: Bănel Nicoliță, Nick Casciaro, Jazzy Jo, Vica Blochina, Juno și Maria Constantin. Artista de muzică populară a avut parte de un moment romantic pe platourile de filmare Splash! Vedete la apă: Robert Stoica a îngenuncheat în fața ei și a cerut-o de soție, ținând în mâini atât inelul de logodnă, cât și un buchet superb de trandafiri.

Când și-a pus în aplicare planul afaceristul, dar și ce salturi au făcut finaliștii show-ului, telespectatorii pot afla urmărind cea de-a patra ediție „Splash! Vedete la apă“ în această seară de duminică, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon al celui mai răcoritor show al verii aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări săriturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa salturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de săriturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de înot de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și cei de acasă își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.