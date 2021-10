Romanița Iovan și fiul ei, Albert, născuți în aceeași zi. Cum arată băiatul vedetei și cum și-au sărbătorit ziua de naștere

Romanița Iovan și fiul ei și al regretatului pilot Adrian Iovan și-au sărbătorit ziua de naștere pe 3 octombrie, ambii fiind născuți în aceeași zi. Creatoarea de modă a împlinit 57 de ani, iar Albert 15 ani, iar băiatul ei s-a făcut un tânăr în toată firea.

Romanița Iovan și Albert, fiul ei, au petrecut împreună, în ocul unde adolescentul se simte cel mai bine, adică pe pista de raliu. Creatoarea de modă este foarte fericită atunci când își vede fiul bucuros și împlinit și are grijă să-i pună mereu zâmbetul pe buze, iar de această dată, în ziua de naștere a amândurora, ea a ales să-și ducă fiul în locul său preferat.

Romanița Iovan nu a încercat să-și oprească fiul din a deveni pilot de raliu, deși tatăl lui a murit tragic, într-un accident de avion, potrivit viva.ro.

„A fost o aniversare specială, pe circuit. El a avut etapă ieri, la Șura Mare. Ce să zic… Albert e din ce în ce mai bun, un copil deosebit. Ca să nu mai zic că e primul mașina pe care o conduce, a noastră, e românească, și se pune în fața multor branduri din astea, nu de la noi din țară.

Eu de fiecare dată am emoții (n.r. – când fiul ei pilotează) și multe mame mă întreabă cum de am curaj. Este extraordinar să vezi cum se bucură și cum îi crește inima când are rezultate foarte bune. Și mai mult decât atât, eu nu aveam cum să îl opresc. Este clar că e în ADN-ul lui această dorință de adrenalină. Nu vreau să îl opresc în sportul ăsta cu auto. Îmi doresc să își îndeplinească visurile”, a povestit ea, conform sursei citată mai sus.

Iată că, vedeta a primit multe mesaje și apeluri telefonice din partea prietenilor apropiați care au avut grijă ca vedetei să nu-i lipsească dragostea în această zi minunată și specială atât pentru ea, cât și pentru fiul ei, Albert.

„Albert a fost cel care mi-a zis La mulți ani, dar și Iulian. Cea mai mare surpriză a fost însă pentru Albert, că prietena noastră Anca, care locuiește în Sibiu, i-a făcut un tort exact cu un podium cu mașina lui în miniatură. A fost foarte bucuros și surprins”, a mai spus ea.

Cum arată fiul Romaniței Iovan, Albert, la vârsta de 15 ani

Unicul fiu al Romaniței și al lui Adrian Iovan, decedat într-un accident aviatic în munții Apuseni, este deja mult mai înalt decât mama sa și are trăsături fizice superbe.

Au trecut șapte ani de la tragedia aviatică din Munții Apuseni, cea în care și-a pierdut viața Adrian Iovan. Romanița Iovan și fiul regretatului pilot merg adesea la locul accidentului.

Albert și-a pierdut tatăl când avea șapte ani, iar maturizarea sa s-a produs mult mai devreme:

„Adrian îl însoțește pe Albert, și de atunci și pururea va fi alături de fiul lui. Este clar că Albert are un tată, un tată erou. Sufletul lui Adrian îl păzește non stop. Este fantastic dacă stai să te gândești că era un zbor umanitar. Ei se duceau la Oradea pentru a preleva organe pentru a salva alte vieți, dar au ajuns în situația de-a avea nevoie să fie salvați”, a mai declarat Romanița Iovan.

