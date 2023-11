Rona Hartner a primit un apartament gratis în Paris, în urma unei rugăciuni. S-a vindecat de cancer de două ori tot prin credință

Rona Hartner se poate declara învingătoare în lupta împotriva cancerului pentru a doua oară în viață. Însă, ea susține că a scăpat de boala gravă cu ajutorul lui Dumnezeu. Iată cum a ajuns să primească un apartament gratis în Paris, tot cu ajutorul credinței!

Rona Hartner a povestit nu o dată cum Dumnezeu a ajutat-o în situațiile critice din viața ei. Diagnosticată, în vara acestui an, cu cancer la plămâni și la creier, Rona Hartner a depășit toate metastazele și afirmă că simte renăscută în propria viață.

Și această experiență a adus-o pe Rona Hartner mai aproape de Dumnezeu, însă cu un scop cu totul nou. Artista a luat hotărârea să își dedice viața și cariera lui Dumnezeu.

Cum a primit Rona Hartner un apartament gratis în Paris

Deși modul în care s-a vindecat de cancer pentru a doua oară a fost uluitor, la fel de fascinant a fost și felul prin care a primit un apartament gratis în Paris, la doar o zi după ce s-a rugat pentru acest lucru.

Rona Hartner a povestit cum a mers în biserică și l-a rugat pe Dumnezeu să îi dea un apartament în zona în care locuia bărbatul de care se îndrăgostise la acea vreme.

„Am plecat la o filmare și, acolo, l-am văzut pe bărbatul vieții mele, la o emisiune, față în față și am decis că rămân. (…) Dragoste la prima vedere, o nebunie. Am rămas cu o valiză minusculă, cu trei haine în ea și cu două pixuri. Adică, am rămas cu nimic, în Franța, de pe o zi pe alta, deoarece consumasem toți banii pe care îi luasem și l-am rugat pe Dumnezeu, m-am dus într-o biserică care era goală, m-am pus pe jos, ca o cruce, și i-am zis lui Dumnezeu: <<Dă-mi și mie un apartament gratis, la Paris, imediat, că m-am îndrăgostit de un băiat. Nu știu unde locuiește, dar, te rog, în cartier la el>>. Eu nu cunoșteam Parisul decât cu taxiul, adică eu nu știam să mă descurc. Și zic: <<Te rog frumos, dă-mi un apartament gratis, trei luni, până îmi intră banii de la alte filme, să pot să rămân>>.”, a povestit Rona Hartner în cadrul emisiunii „Duet cu Alexandra”, difuzată pe YouTube, citată de Viva și Spynews.

Rona Hartner: „Și a doua zi am avut un apartament gratis”

Rona Hartner nu s-a oprit aici cu declarațiile și a dezvăluit cum a trăit apoi o iubire ca în filme alături bărbatul de care s-a îndrăgostit atunci la prima vedere.

„A doua zi, un tip care era născut în aceeași zi cu botezul meu catolic, de Sfânta Agatha, Philippe Rochet, este acum în Rai, n-am uitat niciodată și ani de zile l-am sunat de ziua lui… A doua zi, un tip pe care nu-l cunoșteam mi-a dat un apartament gratis. Am avut un apartament gratis pe strada perpendiculară cu iubitul meu. Ne vedeam pe stradă, din greșeală, că, pe vremea aia, nu aveam nici telefon, nici nimic, ne vedeam din greșeală și era cea mai mișto iubire de dragoste. Urca, eu eram la etajul unu, el urca pe afară, noaptea, să vină, să mă vadă. Deci, iubire din aia, ca în filme.” a povestit Rona Hartner în cadrul emisiunii „Duet cu Alexandra”, difuzată pe YouTube, citată de Viva și Spynews.

