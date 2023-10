Rona Hartner s-a vindecat din nou de cancer. Declarația pe care a făcut-o:„Mi-am revenit. Dumnezeu a făcut să dispară metastazele”

Celebra artistă Rona Hartner se poate declara învingătoare în lupta împotriva cancerului, pentru a doua oară în viața sa.

Această remarcabilă cântăreață și actriță, care a stabilit de mai mulți ani reședința în Franța, mărturisește că a reușit să depășească această grea încercare în mai puțin de o lună, și atribuie această reușită puterii divine.

Rona Hartner s-a vindecat din nou de cancer. Ce a declarat și cum se simte în prezent

Diagnosticată în vara acestui an cu cancer la plămâni și la creier, Rona Hartner a depășit toate metastazele și afirmă că se simte reînscăunată în propria viață.

„Sunt pe malul mării, sunt bine. Mi-am revenit. Dumnezeu e mare. A făcut un miracol în viața mea. Mi-a făcut… în nici măcar o lună, să dispară toate metastazele, tot cancerul, tot. A dat cu ele de pământ! A fost războiul lui, nu al meu. Nu am avut sentimentul că a trebuit să mă lupt cu cineva. Am stat cuminte și am așteptat. Și așa a fost…”, a declarat Rona Hartner pentru viva.ro.

Această experiență a adus-o pe Rona pe o cale cu totul nouă. Ea susține că a găsit o nouă vocație în această luptă cu boala: să își dedice viața și cariera lui Dumnezeu.

„Am o vocație nouă, să consacru muzica mea lui Dumnezeu, lui Iisus, să vorbesc despre el, să aduc mărturie… Și cred că o să schimb un pic felul de a vedea cariera și am să mă concentrez mai mult pe acest aspect. De când am ieșit din boală, de a doua zi mi s-a cerut să fac mărturie și să cânt muzica gospel. Cred că pur și simplu este o schimbare de carieră care se impune”, a mai declarat ea.

Astfel, se pregătește să facă schimbări semnificative în cariera sa muzicală, renunțând la petrecerile cu lăutari și paranghelii pentru a se consacra întru totul închinării și muzicii gospel.

"Am hotărât să pun capăt petrecerilor, lăutărilor și exceselor... Nu mai am voie să consum alcool niciodată în viața mea. Cred că este timpul să aduc schimbări și să merg mai departe, nu doar să profit de darurile primite, ci și să le împart cu ceilalți prin muzică, mărturie și orice alt mod în care Dumnezeu mă va chema. Toată lumea îmi spune că am o chemare nouă, și eu simt la fel. Poate că este momentul să dedic întreaga mea carieră lui Dumnezeu. Este o aventură enormă, dar cred că asta trebuie să fac acum. Așa că asta îmi ocupă gândurile", a declarat ea în continuare.