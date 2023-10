Rona Hartner, cântăreața de renume, a experimentat o recuperare miraculoasă de la cancer și se pregătește să urce pe scenă din nou, o veste care a adus bucurie în rândul fanilor săi.

După o absență de trei luni din lumea spectacolului, Rona se simte excelent și este hotărâtă să susțină primul ei concert.

Rona Hartner se întoarce pe scenă, chiar dacă medicul îi spusese să nu o facă. Cântăreața s-a vindecat a doua oară de cancer

După o luptă cu o formă gravă de cancer, Rona Hartner a ajuns în pragul pierderii vieții. Cu toate acestea, după luni de suferință și tratamente, a dezvăluit că a fost vindecată printr-un tratament găsit de medicii francezi. Această soluție miraculoasă a făcut ca artista să se refacă complet.

Rona Hartner este plină de recunoștință pentru faptul că a recâștigat nu doar sănătatea, ci și vocea. Ea se pregătește să își facă revenirea pe scena muzicală, susținând un concert programat pentru curând.

Într-o declarație emoționantă, Rona Hartner a exprimat marea ei bucurie:

„E o mare minune să revin pe scenă, mi-a revenit spectaculos și vocea. Tocmai ce m-am întors de la niște evaluări medicale, totul e în regulă acum. Sunt ca orice om normal, mă simt binecuvântată de Dumnezeu.

Eu și trupa mea vom cânta, pe 20 octombrie, la domeniile (n.r. numele locației), un castel din Franța, am mai fost acolo, la un concert, pe 6 iulie, anul acesta, când eram foarte bolnavă. Credeam că acela va fi ultimul recital din viața mea. Am cântat atunci cu atâta forță, am zis că, dacă mor, în acea zi, măcar să mor pe scenă. Nu aveam deloc suflu, dar aveam forță de la Dumnezeu. Iar acum, iată, este practic primul concert din noua mea viață, de când am fost scoasă din groapă. Lumea nu își poate imagina prin ce am trecut. Mă întorc cu proiectul meu, 'Eternity', de muzică religioasă.', a declarat Rona Hartner, pentru PlayTech.

Pentru Rona, acest concert este un moment special, deoarece marca primul ei spectacol după ce a fost adusă înapoi la viață. Artista a trecut prin momente extrem de dificile și a fost confruntată cu teama că nu va mai cânta niciodată. Cu toate acestea, ea și trupa ei, formată adesea din 12 muzicieni talentați, se pregătesc să se întoarcă pe scenă într-un castel din Franța pe 20 octombrie. Acest eveniment marchează începutul unei noi etape în cariera sa, iar publicul este așteptat cu nerăbdare să o revadă.

„Noi avem o formulă compactă, cu care cântăm în castele, în sudul Franței, avem prețuri normale, orice poate fi negociat, nu este atât de scump, de exagerat. Avem cam 12 instrumentiști, avem și o formulă pentru simfonic, acolo sunt însă alte sume. Să nu credeți că în România percepem un preț mai mare decât al unui artist local și nici în Franța. Ne adaptăm la loc, putem trece de la un onorariu de 7.000 de euro, la 50.000 de euro, în componență foarte mare. Avem formule pentru toate gusturile și pentru toate posibilitățile. Ne dorim să cântăm, avem mentalitate de artiști de jazz, ne adaptăm și la locuri mai mici', a mai spus Rona Hartner.

Rona Hartner a menționat și că prețurile biletelor la spectacolele lor sunt accesibile, iar ei se adaptează la fiecare loc și la bugetul disponibil. Cu o formulă compactă și variate opțiuni pentru toate gusturile, Rona Hartner și trupa sa continuă să aducă muzica lor pasională și energică în fața publicului, atât în România, cât și în Franța.