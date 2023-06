Roxana Blenche, imagine adorabilă cu chipul zâmbitor al fiicei sale nou-născute. Cât de mult a crescut micuța în doar trei luni

Roxana Blenche a marcat aniversarea de trei luni a fiicei sale cu o imagine adorabilă. Gazda show-ului culinar Hello Chef a surprins-o pe micuța Olivia cu un zâmbet larg, în timp ce își soarbe mama din priviri.

Roxana Blenche trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei de când a devenit mămică, în urmă cu trei luni. Viața ei s-a schimbat complet și nu ratează nicio clipă pentru a se mândri cu micuța ei minune, numită Olivia. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite sezonul 8 postează adesea imagini cu aceasta pe contul ei de Instagram, însă acum a marcat și o ocazie specială.

La aniversarea de trei luni a fiicei sale, gazda show-ului Hello Chef a postat o nouă fotografie înduioșătoare cu fiica ei, pe rețelele de socializare. În fotografie, micuța Olivia parte extrem de fericită și mămica ei chiar a reușit să îi fure un zâmbet pentru această postare.

Cu câteva suvițe de păr cifulite și într-un body viu colorat, fiica Roxanei își soarbe mama din priviri. Cu această ocazie, fosta concurentă Chefi la cuțite a dezvăluit și cum își alintă fetița, cu un apelativ inspirat chiar de numele ei.

„Astăzi măslinuța noastră are 3 luni! 3 luni de fericire și iubire! Te iubim!”, a scris ea alături de fotografia publicată la Insta Story. De asemenea, aceasta i-a etichetat în postare pe cei dragi, care îi sunt altări în toată această perioadă.

Cine o ajută pe Roxana Blenche în creșterea fetiței

Micuța Olivia a venit pe lume pe data de 28 martie 2023 și de atunci, părinții ei experimentează unele dintre cele mai intense și frumoase emoții din viața lor, așa cum mărturisea proaspăta mămică într-un interviu recent, acordat pentru spynews.ro.

„E super frumos, e cel mai frumos sentiment, am făcut un grup pe Facebook ce se numește Chef Mami by Roxana Blenche și acolo am postat și prima fotografie cu Olivia”, a transmis fosta finalistă din sezonul 8 de la Chefi la cuțite.

La trei luni distanță, vedeta Antena încă se adaptează noilor schimbări din viața ei și a soțului, cum ar fi trezirile în noapte. Dar chiar și așa, odată ce-și vede prințesa, uită de tot și de toate, așa cum a recunoscut chiar ea. Totodată, primește sprijin din partea celor dragi, de la mama ei, soacră și Cătălin.

„Cătălin e foarte implicat, o leagănă, schimbă scutece, o ține în brațe, mă ajută când nu mai pot. Seara ne trezim împreună și mergem la ea, acum e și mama la noi, și soacră-mea, ne ajută amândouă foarte mult peste o săptămână-două.

E super devreme să angajăm o bonă, deocamdată nu, nici gând. Vreau să fiu implicată, să fiu alături de ea, când o să filmez Hello Chef o să vină din nou mama, soacră-mea și ne vor ajuta, după voi fi iar noi trei. Ea trebuie să simtă iubire, trebuie să fie cu noi”, a mai continuat Chef Blenche potrivit aceleiași surse.

