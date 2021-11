Roxana Vancea, fotografia adorabilă cu cei doi copii ai săi. "Comorile mele"

Roxana Vancea se poate declara o mămică împlinită. Ea și soțul ei, Dragoș, au devenit părinții unui băiețel. Dragoș mai are un fiu dintr-o altă relație. Toți patru acum formează o familie fericită, iar Roxana se acomodează treptat vieții de proaspătă mămică.

Roxana a devenit acum mamă pentru prima dată, dar pe fiul lui Dragoș îl consideră oricum ca fiind propriul ei copil. Fosta asistentă TV și-a dorit foarte tare să rămână însărcinată, iar experiența pe care o trăiește acum este memorabilă.

Roxana Vancea se mândrește cu băieții ei

De curând, Roxana a postat o fotografie cu Milan, fiul lui Dragoș, care îl ține în brațe pe bebelușul nou-născut. Poza adorabilă a atras atenția fanilor care s-au bucurat să îi vadă pe cei doi frățiori împreună.

La descrierea noii sale poze, Roxana a scris “Comorile mele ❤️”, iar urmăritorii vedetei au adăugat comentarii laudative la adresa micuților ei.

“poza de milioane 👏❤️”

“Baietii lu' papa 😍❤️❤️❤️”, a scris și Dragoș, soțul Roxanei, în secțiunea de comentarii.

În noua fotografie, Milan îl ține în brațe pe frățiorul lui vitreg, amândoi sunt îmbrăcați în pijamale, iar Milan zâmbește larg la cameră.

Roxana Vancea, siluetă de invidiat

Chiar și în timpul sarcinii, când alte femei obișnuiesc să acumuleze kilograme, Roxana a a reușit să se păstreze în formă. Acest lucru s-a întâmplat datorită metabolismului ei, dar și a faptului că a putut continua să meargă la sală și și-a păstrat o alimentație echilibrată.

Vedeta a mai public în mediul online poze cu burtica sa de graviduță, iar toți au rămas surprinși de aspectul său fizic impecabil. Roxana Vancea a mărturisit că a avut un „regim” special și a făcut puțin sport.

„Nu am mâncat seara deloc, după ora 18:00 nu am mai mâncat nimic, dar asta pentru că doctorița mi-a recomandat asta. (...) Am avut voie doar să merg și să fac pași. Așa că, în fiecare dimineață am mers câte o oră pe bandă. Alt secret nu am. (...) Pofte n-am avut deloc, însă am renunțat la dulciuri de tot. Am înlocuit dulciurile cu fructele”, a mai spus fosta asistentă TV.

Vedeta a devenit mamă pentru prima oară la 31 de ani și este mai fericită ca niciodată. La scurt timp după ce și-a adus pe lume micuțul, Roxana Vancea a făcut și câteva dezvăluiri despre starea sa de sănătate și despre nașterea sa.

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, a mărturisit vedeta, conform click.ro.