Transformare spectaculoasă pentru Roxana Vancea. Ce mănâncă si cum a reușit să slăbească 14 kilograme

În trecutul său a avut o perioadă în care aspectul fizic nu era punctul său forte. Kg în plus se cunoșteau pe fiecare parte a corpului și nu părea o împătimită a exercițiilor fizice. Însă nu pentru mult timp, pentru că bruneta a decis să-și schimbe cu totul obiceiurile, pornind de la cele alimentare și finalizând cu activitățile zilnice.

Fosta asistentă a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a dedicat aproape tot timpul pasiunii sale primordiale: sportul.

După ce a luat decizia de a-și schimba stilul de viață, Roxana Vancea s-a transformat total și a devenit o femeie determinată să-și sculpteze corpul.

A topit multe kilograme și s-a apucat de sală, a tras de fiare până când masa musculară a început să-i definitiveze trupul, însă a avut și momente când sănătatea i-a pus câteva piedici: "Ideea este că, atunci, eu am avut nişte probleme hormonale şi m-am îngrăşat într-o singură vară. Am avut probleme cu nişte ovare polichistice şi am avut menstruaţie de două ori într-un an. Eram aşa… rotundă.