Ruby, imaginea senzuală care a apărut pe Instagram. Cât de bine arată cântăreața

Ruby a pozat într-o ipostază de vis pe Instagram, așa cum nu a mai făcut-o până acum. Chiar dacă este cunoscută pentru aparițiile exravagante, cântăreața s-a afișat într-o ipostază incredibil de provocatoare.

Ruby, imaginea senzuală care a apărut pe Instagram. Cum s-a pozat vedeta și ce bine arată

În imaginea publicată chiar de ea pe rețelele de socializare, Ruby și-a acoperit zona intimă cu mână, după ce a lăsat la vedere lenjeria intimă aproape inexistentă. Ruby e cunoscută pentru aparițiile sale excentrice și reușește să își creeze controverse pe rețelele de socializare, unde este urmărită într-un număr foarte mare de fani.

Citește și: Ruby s-a pozat în cele mai provocatoare ipostaze posibile, în intimitatea locuinței. Cum și-a acoperit bustul

Artista ia de fiecare dată cu asalt contul de Instagram, unde publică imagini în cele mai neaștepate ipostaze. Aceasta și-a obișnuit urmăritorii cu felul său senzual, însă surprindere ori de câte ori are ocazia cu trupul său de zeiță.

Cântăreața arată foarte bine și nu are motiv să se ascundă de camerele foto, chiar și de telefonul ei. S-a fotografiat în oglindă, într-un selfie aparent obișnuit, dar a reușit să-și pună în valoare formele perfecte.

„Mi se zice Ruby, sunt pericol public”, a scris ea în descrierea fotografiei care a strâns mii de aprecieri în mediul online, mai precis pe Instagram, unde ea este urmărită într-un număr foarte mare de persoane.

Ea a primit multe comentarii de apreciere de la urmăritorii ei care i-au făcut foarte multe complimente. Ana Claudia Grigore, cunoscută pe numele de scenă Ruby, face furori în rândul telespectatorilor cu aparițiile sale sexi. Vedeta este adepta ținutelor provocatoare și nu ezită să își afișeze formele incendiare pe Internet.

Citește și: Ruby s-a lăsat fotografiată fără lenjerie intimă și într-un corset din tablă. Ce detaliu a scos la iveală fusta scurtă

Câte kilograme are Ruby

Ruby este posesoarea unui trup de invidiat, însă urmă cu aproape un an, artista dezvăluia faptul că are fluctuații de greutate și că slăbește mult atunci când are proiecte noi, pentru că se stresează.

”Am constant fluctuaţii de greutate de un kilogram – două, însă de fiecare dată înainte de filmarea unui clip nou mă stresez foarte tare cu tot ce ţine de organizare, imagine şi realizare, uit să mănânc cu zilele şi e normal să slăbesc.La fel s-a întâmplat şi săptămânile astea, am ajuns la 46 de kilograme pentru că am avut de pus la cale producţia pentru clip.

Filmând în Istanbul, în vreme de lockdown, a fost ceva mai solicitant şi am avut de pus la punct o grămadă de lucruri ca să reuşim să mergem acolo şi să filmăm la nivelul de producţie la care o facem aici. În patru zile cât am stat acolo, nu am mâncat nici măcar cantitatea care să însumeze o masă. Dar îmi revin repede, m-a pus mamaia pe regim cu cartofi prăjiţi şi sarmale!”, a declarat Ruby pentru okmagazine.ro, în luna mai a anului 2021.

Vezi primele episoade din serialul mexican Rebelde, disponibil în AntenaPLAY.