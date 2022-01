Ruby s-a lăsat fotografiată fără lenjerie intimă și într-un corset din tablă. Ce detaliu a scos la iveală fusta scurtă

Ana Claudia Grigore, cunoscută pe numele de scenă Ruby, face furori în rândul telespectatorilor cu aparițiile sale sexi. Vedeta este adepta ținutelor provocatoare și nu ezită să își afișeze formele incendiare pe Internet.

Artista ia de fiecare dată cu asalt contul de Instagram, unde publică imagini în cele mai neaștepate ipostaze. Aceasta și-a obișnuit urmăritorii cu felul său senzual, însă surprindere ori de câte ori are ocazia cu trupul său de zeiță.

Pentru că are o siluetă de invidiat, un bust generos și picioare subțiri, Ruby îmbracă piese vestimentare ce îi lasă la vedere atuurile fizice. De curând, cântăreața „a dat lovitura” pe rețelele sociale cu o poză în care nu poartă lenjerie intimă.

Cum s-a fotografiat Ruby într-un corset de tablă, fustă scurtă și fără lenjerie intimă

Ruby a postat pe contul oficial de Instagram două poze care au tăiat răsfularea masculină. Artista a apelat la un corset din tablă și o fustă extrem de scurtă, însă un alt detaliu a ieșit în evidență. Internauții n-au putut să treacă cu vederea faptul că focoasa brunetă a renunțat la lenjeria intimă.

Piesele vestimentare au oferit prietenilor virtuali o priveliște de senzație asupra celor mai frumoase forme ale corpului. Totodată, vedeta nu a renunțat la machiajul discret, coafura simplă și accesoriile scumpe.

Un lucru este cert, Ruby este una dintre cele mai sexi și frumoase femei din lumea mondenă. Aceasta ține foarte mult la aspectul să fizic și impresionează cu silueta suplă, bronzul perfect și decolteul amplu.

„Asta-i place lu’ mamaia!💋”, a scris ea la descrierea postării, vizibil amuzată, dar mândră de corpul său impecabil.

Postarea artistei a strâns mai bine de 18 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali, dar și a unor vedete.

„Femeia fantastică”, „Să-i zici lu' mamaie că și nouă ne place”, „Ce gusturi de pustoaică are mamaia” sau „Wow, ești o piatră prețiosă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte de laudă.

Câte kilograme are Ruby

Ruby este posesoarea unui trup de invidiat, însă urmă cu aproape un an, artista dezvăluia faptul că are fluctuații de greutate și că slăbește mult atunci când are proiecte noi, pentru că se stresează.

”Am constant fluctuaţii de greutate de un kilogram – două, însă de fiecare dată înainte de filmarea unui clip nou mă stresez foarte tare cu tot ce ţine de organizare, imagine şi realizare, uit să mănânc cu zilele şi e normal să slăbesc.La fel s-a întâmplat şi săptămânile astea, am ajuns la 46 de kilograme pentru că am avut de pus la cale producţia pentru clip.

Filmând în Istanbul, în vreme de lockdown, a fost ceva mai solicitant şi am avut de pus la punct o grămadă de lucruri ca să reuşim să mergem acolo şi să filmăm la nivelul de producţie la care o facem aici. În patru zile cât am stat acolo, nu am mâncat nici măcar cantitatea care să însumeze o masă. Dar îmi revin repede, m-a pus mamaia pe regim cu cartofi prăjiţi şi sarmale!”, a declarat Ruby pentru okmagazine.ro, în luna mai a anului 2021.

