Ruby s-a pozat în cele mai provocatoare ipostaze posibile, în intimitatea locuinței. Cum și-a acoperit bustul

Ruby și-a surprins comunitatea de fani cu o postare pe rețelele de socializare, în care a apărut într-o ipostază provocatoare, pentru care a primit foarte multe reacții din partea fanilor de pe internet. Iată cum s-a pozat ea aproape nud.

Ruby a renunțat la inhibiții și s-a pozat într-un mare fel pe rețelele de socializare, în intimitatea locuinței. Cântăreața arată de vis și nu s-a sfiit să-și arate formele perfecte pe care le deține. A publicat poza pe conturile personale de socializare și nu s-a ascuns.

În imagine, Ruby își acoperă bustul dezgolit cu o mână, iar fanii au remarcat faptul că este deținătoarea unei siluete de vis. Ana Claudia Grigore, cunoscută pe numele de scenă Ruby, face furori în rândul telespectatorilor cu aparițiile sale sexi. Vedeta este adepta ținutelor provocatoare și nu ezită să își afișeze formele incendiare pe Internet.

Artista este cunoscută pentru aparițiile sale controversate. Nu e prima oară când ea apare în asemenea ipostaze, iar fanii au remarcat faptul că arată foarte bine.

Artista ia de fiecare dată cu asalt contul de Instagram, unde publică imagini în cele mai neaștepate ipostaze. Aceasta și-a obișnuit urmăritorii cu felul său senzual, însă surprindere ori de câte ori are ocazia cu trupul său de zeiță.

Cântăreața nu a ezitat să încarce imaginile pe rețelele de socializare, unde este urmărită într-un număr foarte mare de fani și unde și-a strâns o comunitate activă de prieteni virtuali. Artista arată de vis și imaginile au fost foarte apreciate de fanii de pe internet.

Câte kilograme are Ruby

Ruby este posesoarea unui trup de invidiat, însă urmă cu aproape un an, artista dezvăluia faptul că are fluctuații de greutate și că slăbește mult atunci când are proiecte noi, pentru că se stresează.

”Am constant fluctuaţii de greutate de un kilogram – două, însă de fiecare dată înainte de filmarea unui clip nou mă stresez foarte tare cu tot ce ţine de organizare, imagine şi realizare, uit să mănânc cu zilele şi e normal să slăbesc.La fel s-a întâmplat şi săptămânile astea, am ajuns la 46 de kilograme pentru că am avut de pus la cale producţia pentru clip.

Filmând în Istanbul, în vreme de lockdown, a fost ceva mai solicitant şi am avut de pus la punct o grămadă de lucruri ca să reuşim să mergem acolo şi să filmăm la nivelul de producţie la care o facem aici. În patru zile cât am stat acolo, nu am mâncat nici măcar cantitatea care să însumeze o masă. Dar îmi revin repede, m-a pus mamaia pe regim cu cartofi prăjiţi şi sarmale!”, a declarat Ruby pentru okmagazine.ro, în luna mai a anului 2021.

