Ruby susține că a fost pusă la punct de bunica ei. Care a fost reacția cântăreței când mamaie i-a reproșat că s-a cam îngrășat

Ruby are o relație specială cu bunica ei, mamaie Gherghina. Femeia în vârstă de 85 de ani, trecută prin viață, are multe sfaturi prețioase de oferit pentru nepoata ei, iar cântăreața o ascultă de fiecare dată.

Însă, de curând, bruneta a mărturisit că bunica sa i-a atras atenția pentru faptul că s-a cam îngrășat. Iată ce a mărturisit Ruby în legătură cu acest subiect! Cântăreața pare că s-a conformat imediat.

Care a fost prima reacție a lui Ruby: „Mă ceartă”

Ruby susține că a fost pusă la punct de bunica ei din cauza kilogramelor în plus, potrivit declarațiilor vedetei pentru Showbiz Report de la Antena Stars. Cântăreața a comentat pe marginea subiectului, mărturisind că bunica ei a fost mereu „obsedată” de felul în care arată, dorindu-și ca aparițiile sale să fie mereu impecabile.

Ruby a mai explicat că bunica Gherghina îi monitorizează atent fiecare aliment pe care îl consumă și o ceartă pentru faptul că bea toată ziua doar sucuri. Artista a făcut și o glumă pe seama acestui aspect, spunând că trăiește cu „nutriționistul în casă”:

„Mamaia mereu a fost obsedată de frumusețe și de sexoșenie și este foarte atentă la ceea ce mănânc, la ceea ce beau, adică mă ceartă că beau doar suc, că mănânc într-una dulciuri și fel și fel de prostii. Mă bucur că am nutriționistul care îmi suflă în ceafă.”, a mărturisit cântăreața, potrivit surselor citate mai sus.

Ruby a mai adăugat că bunica ei este îngrijorată ca nu cumva să pună vreun kilogram în plus sau să își schimbe aspectul fizic de care se bucură în prezent. Din acest motiv, cântăreața spune că din când în când își umflă burta în preajma bunicii sale, amuzându-se de reacția ei:

„Este foarte îngrijorată să nu cumva să îmi schimb aspectul fizic. Eu îmi și umflu burta când trec pe lângă ea, tocmai ca să îi fac sânge rău și ea o ia personal. Îmi spune ceva oricând mă vede că mănânc, mă întreabă de ce mănânc.”, a mai adăugat Ruby pentru Antena Stars.

Ruby a spus care e cea mai mare dorință a bunicii sale. Cântăreața se bucură de o siluetă de invidiat

Ruby a mai mărturisit pentru Showbiz Report că bunica ei a ținut mereu ca ea să nu se îngrașe, devenind extrem de vocală atunci când oamenii se „plângeau” că este prea slabă. Deși cântăreața se simte bine și cu mai multă „cărniță” pe ea, mamaie nici nu vrea să audă de așa ceva!

Ruby a mai adăugat, cu zâmbetul pe buze, că bunica Gherghina are o singură dorință când vine vorba de noapta ei: să fie frumoasa, deșteaptă și bogată:

„Acum un an jumate aveam în jur de 41 de kilograme, toată lumea se plângea că sunt prea slabă, iar mamaia se certa cu ei, spunând că așa trebuie să fiu. Ei îi place să fiu slăbuță și să se asigure că nu mă îngraș. Eu mă simt mai bine dacă am un pic de cărniță pe mine, să fiu puțin mai volubilă, să am de ce să mă apuc, dar mamaiei nu îi place. Mamaiei îi place să mă îngrijesc, să fiu frumoasă, deșteaptă și bogată. Nu își dorește prea mult de la viață.”, a mai precizat artista, citată de sursele menționate mai sus.

