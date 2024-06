Rupert Murdoch s-a căsătorit la 93 de ani. Cine este cea de a cincea soție a mogulului. E mult mai tânără decât el

Omul de afaceri Rupert Murdoch a spus „DA” pentru a cincea oară. Iată cine este femeia cu care s-a căsătorit la 93 de ani.

Rupert Murdoch s-a căsătorit pe 1 iunie 2024 pentru a cincea oară, potrivit tabloidului britanic The Sun.

Rupert Murdoch s-a căsătorit la 93 de ani

Publicația, care este deținută de Murdoch, a publicat fotografii cu miliardarul australian alături de soția sa, biologul Elena Zhukova, la podgoria sa din Bel-Air, California, unde a avut loc ceremonia.

Zhukova are 67 de ani și este mama colecționarului de artă ruso-american Dasha Zhukova, precum și fosta soție a oligarhului rus Roman Abramovici.

Articolul continuă după reclamă

Rupert Murdoch a început să se întâlnească cu Elena Zhukova vara trecută, în august 2023, potrivit New York Times. Cuplul și-a anunțat logodna în luna martie a anului 2024.

Murdoch a fost căsătorit de alte patru ori. Prima dată în 1956, la vârsta de 25 de ani, cu Patricia Booker, cu care a primit primul său copil în 1958. Apoi el s-a cununat cu Anna Maria Torv în 1967, cu Wendi Deng în 1999 și cu Jerry Hall în 2016, de care a divorțat în 2022.

În martie 2023, Murdoch a cerut-o în căsătorie pe Ann Lesley Smith, dar logodna a fost anulată două săptămâni mai târziu.

Citește și: În spatele Camerei 609, episodul 20, sezonul 2. Doina Teodoru, detalii mai puțin cunoscute despre viața sa. Ce fel de copil a fost

Cine este cea de a cincea soție a mogulului Rupert Murdoch. E mult mai tânără decât el

După ce a părăsit Rusia în 1991, Elena Zhukova a trăit în America timp de peste trei decenii. A lucrat ca biolog molecular, ceea ce a determinat-o să studieze diabetul la instituții precum Universitatea California din Los Angeles.

Zhukova și Murdoch s-ar fi cunoscut prin intermediul celei de-a treia soții a acestuia, Wendi Deng, relatează The Hollywood Reporter și The New York Times. Magnatul miliardar și Deng au fost căsătoriți timp de 14 ani înainte de a divorța în 2013.

Mireasa a purtat o rochie albă Emilia Wickstead, mulată, de lungime medie, cu un decolteu pătrat, în timp ce Murdoch a păstrat stilul clasic, alegând un costum negru cu o cămașă albă cu nasturi și o cravată galben pal.

Citește și: Urmărește serialul ”Flowers Over the Inferno” (Flori deasupra infernului) în AntenaPLAY. Care e intriga producției fenomen

Ce avere are Rupert Murdoch

Murdoch s-a aflat timp de zeci de ani la conducerea Fox Corporation și News Corp, două companii media care dețin publicații precum Wall Street Journal, New York Post și Fox News.

Murdoch, care are o avere netă de 9,77 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg's Billionaire Index, a anunțat în noiembrie 2023 că se va retrage din funcția de președinte al celor două organizații, predând frâiele fiului său, Lachlan.

Rupert a susținut la acea vreme că va continua să aibă un „rol activ” în News Corp și că încă mai are calitatea de președinte emerit al celor două companii.