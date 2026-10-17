Bia TRS, finalista iUmor, în lacrimi după vestea primită de la medici. Ce a anunțat după lupta cu leucemia: „E fantastic”

Bia TRS, finalista sezonului 13 iUmor, a anunțat că leucemia a intrat în remisie. Ce veste a primit de la medici și ce mesaj emoționant a transmis.

Bia TRS, cunoscută publicului Antena 1 după participarea în finala sezonului 13 iUmor, a împărtășit o veste emoționantă cu urmăritorii săi. După luni dificile în care a luptat cu leucemia și a urmat tratamente medicale, tânăra a anunțat că boala a intrat în remisie.

Vizibil emoționată, influencerița a vorbit despre rezultatele analizelor și a transmis un mesaj impresionant celor care i-au fost alături.

Bia TRS, fosta finalistă iUmor, a anunțat că leucemia a intrat în remisie

Bia TRS, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut de pe TikTok, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a fost diagnosticată cu leucemie. Tânăra, care a devenit cunoscută și publicului Antena 1 datorită participării la iUmor, a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate și despre momentele petrecute în spital.

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După luni de tratamente și investigații, fosta finalistă iUmor a primit vestea pe care o aștepta. Rezultatele celei mai recente biopsii au arătat, potrivit declarațiilor sale, că boala a intrat în remisie. Bia TRS nu și-a putut stăpâni emoțiile și le-a povestit urmăritorilor săi ce i-au transmis medicii.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Bia TRS a vorbit despre rezultatele investigațiilor medicale și despre bucuria pe care a simțit-o când a aflat că tratamentul a avut rezultatele așteptate. Tânăra a explicat că procentul indicat de cea mai recentă biopsie este cel mai mic înregistrat până acum și că a ajuns la ceea ce ea a numit „remisie 5”.

Vestea a copleșit-o, iar influencerița a vorbit cu lacrimi în ochi despre cât de mult înseamnă acest rezultat pentru ea. După experiența dificilă prin care a trecut, Bia a simțit nevoia să le transmită celor care o urmăresc un mesaj despre importanța lucrurilor simple din viață.

Cum a aflat Bia TRS că suferă de leucemie. Simptomele pe care le-a ignorat

Bia TRS a dezvăluit anterior că primele semne ale bolii nu i s-au părut neobișnuite. Tânăra se confrunta cu o oboseală accentuată, însă a pus-o inițial pe seama programului încărcat și a nopților în care nu reușea să se odihnească suficient. În timp, au apărut și alte simptome care au determinat-o să solicite ajutor medical.

Bia a explicat că starea de oboseală persista de mai multe luni și că ajunsese să considere normal faptul că nu se simțea odihnită.

Un alt semn care i-a atras atenția a fost apariția vânătăilor fără o cauză evidentă.

În urma analizelor și a investigațiilor medicale, tânăra a primit diagnosticul de leucemie. Ulterior, influencerița a împărtășit cu urmăritorii săi diferite etape ale tratamentului și a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat.

Bia TRS a ajuns în finala iUmor, sezonul 13. Cum a impresionat juriul Antena 1

Înainte de problemele de sănătate, Bia TRS devenise cunoscută publicului larg prin videoclipurile sale de pe TikTok, dar și prin participarea la emisiunea iUmor de la Antena 1. Tânăra a concurat în sezonul 13 al show-ului, difuzat în 2022, și a reușit să ajungă până în marea finală din 4 decembrie.

Pe scena iUmor, Bia a atras atenția printr-un stil de umor bazat pe autoironie și pe întâmplări din propria viață. În finală, concurenta a revenit în fața juraților cu un număr de stand-up în care a făcut haz de situațiile cu care se confruntase de-a lungul timpului. Momentul său a fost apreciat de membrii juriului, iar Bia a primit patru like-uri.

Delia, care făcea parte din juriul emisiunii, a încurajat-o să continue să abordeze cu îndrăzneală subiectele din spectacolele sale. La rândul său, Mihai Petre i-a apreciat energia și curajul de a vorbi deschis despre experiențele personale.

Participarea la iUmor a reprezentat un moment important pentru Bia TRS, care și-a consolidat popularitatea și în afara mediului online.

Acum, la aproape patru ani de la apariția în finala emisiunii, tânăra a împărtășit cu publicul o veste cu totul diferită, dar încărcată de emoție: rezultatele medicale care arată că leucemia a intrat în remisie.

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