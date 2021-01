S-a speculat că și-a mărit sânii. Costumul de baie minuscul pe care l-a purtat Nicole Scherzinger scoate la iveală adevărul

Frumoasa brunetă s-a fotografiat într-un costum de baie miniscul, care i-a pus în evidență posteriorul perfect, picioarele suple, abdomenul lucrat la sală și bustul amplu. Fotografia în ipostaze sexy a strâns peste 170.000 de aprecieri, iar fanii săi au copleșit-o cu complimente.

Diva și-a obișnuit deja fanii cu imagini incendiare pe rețelele de socializare și, acum, i-a încântat cu una în care își pune în evidență flexibilitatea și corpul incredibil.

La descrierea pozelor ei ce emană fericire și relaxare, Nicole a adăugat versurile piesei Purple Haze, a lui Jimi Hendrix: 'Purple haze all in my brain, Lately things just don’t seem the same, Acting funny but I don’t know why, Excuse me while I kiss the sky - Jimi Hendrix'.