Sânziana Negru, declarație de dragoste emoționantă de ziua de naștere a lui Ștefan Floroaica. Cum a reacționat iubitul ei

Ștefan Floroaica, iubitul Sânzianei Negru, a împlinit 30 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis vedeta protagonistului din Lia - Soția soțului meu, de ziua lui de naștere.

Motiv dublu de sărbătoare pentru Sânziana Negru! La scurt timp după difuzare momentului în care ea și Laura Giurcanu s-au calificat în Marea Finală America Express, sezonul 6, acesta mai are ceva de celebrat. Vedeta sărbătorește ziua de naștere a iubitului său, Ștefan Floroaica. Protagonistul din serialul Lia - Soția soțului meu împlintește astăzi, 27 decembrie 2023, chiar de Sfântul Ștefan, 30 de ani. Iar pentru a marca acest moment, concurenta America Express, sezonul 6 a postat un videoclip din intimitatea lor.

Ce clip a postat Sânziana Negru în mediul online pentru a marca ziua de naștere a iubitului său. Ștefan Floroaica împlinește 30 de ani

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz. Ce doi îndrăgostiți nu au vorbit prea multe despre cum s-au cunoscut sau cum a început relația lor, însă aceștia locuiesc împreună și postează adesea imagini din noua lor casă.

Deși discreți cu reația lor, cu ocazia aniversării protagonistului din serialul de la Antena 1, vedeta a postat un clip cu momente inedite din viața lor de cuplu. Astfel, fanii lor au ocazia să îi vadă în ipostaze romantice, în care nu s-au afișat până acum.

Citește și: Sânziana Negru, cadru de poveste de la prima ninsoare la noua casă. Cum s-a filmat alături de iubitul ei, Ștefan Floroaica

În montajul publicat pe pagina ei de Instagram, Sânziana Negru a făcut o selecție cu unele dintre cele mai dragi amintiri și apare alături de Ștefan Floroaica în vacanță, în timp ce-și alintă animalele de companie sau din momentele lor de tandrețe.

În descirierea clip-ului emoționant de pe contul ei de Instagram, concurenta America Express, sezonul 6 i-a transmis și câteva cuvinte iubitului ei, la ceas aniversar.

„Nu-i plac declaratiile publice. Dar mie-mi place să creez povești. Și lui ii plac poveștile mele. Welcome to the 30’s, omul meu ❤️”, a scris Sânziana Negru în descrierea imaginiloc în care apare împreună cu Ștefan Floroaica.

„Pfffai, deci de-aia te tot duceai la baie”, a glumit iubitul acesteia în comentarii. Ulterior, el a distribuit clip-ul pe InstaStory, cu descrierea: „Eu, cum nu m-am mai văzut”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Sânziana Negru și Ștefan Floroaica. Concurenta America Express este mai mare decât iubitul ei

Și prieteniii lor virtuali au reacționat imediat și i-au urmat „La mulți ani” actorului din Lia - Soția soțului meu sau i-au felicitat pentru relația frumoasă.

„La mulți ani iubitului iubitei mele!”, a scris Laura Giurcanu în comentarii.

„La mulți ani, STEFAN FLOROAICĂĂĂ!! (cantat) 🤣🤣🤣🤣”, i-a transmis și colegul lui de platou, Vlad Gherman.

„La mulți ani, străluiciți împreună”, a mai scris un internaut.