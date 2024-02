Sânziana Negru și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum a petrecut și cu ce a surprins-o Ștefan Floroaica

Sânziana Negru a aniversat 37 de ani. A fost măgulită cu atenții atât din partea celor apropiați și a urmăritorilor, cât și din partea iubitului său, Ștefan Floroaica.

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, a împlinit 37 de ani. Tânăra s-a arătat extrem de recnoscătoare pentru tot ceea ce a trăit până acum.

Sânziana Negru și-a sărbătorit ziua de naștere. Cum a sărbătorit și cu ce a surprins-o Ștefan Floroaica

Relația dintre influencerița Sânziana Negru și Ștefan Floroaica evoluează foarte frumos, iar de aniversarea tinerei, cei doi au petrecut momente incredibile împreună.

Sânziana a împlinit 37 de ani și s-a serbat la restaurantul Condesa Bucharest, localul deschis de tânără după întoarcerea de la America Express, împreună cu doi parteneri de afaceri.

Aceasta a postat pe contul său de Instagram o serie de momente de la aniversare, în care este surprinsă suflând într-o lumânare, alături de ea fiind și Ștefan, care o soarbe din priviri.

Acesta și-a exprimat dragostea pentru partenera sa la ceas aniversar. Astfel că, Sânziana Negru și-a început ziua cu un călduros „La mulți ani!” din partea iubitului său, iar atențiile nu s-au oprit aici.

În aceeași postare, Sânziana împărtășește cu urmăritorii săi cadourile oferite de cei dragi. Acolo mai apar o scrisoare delicată și un buchet de trandafiri, pe care internauții sunt convinși că l-a primit de la Ștefan Floroaica.

Cei doi formează un cuplu din luna ianuarie a anului 2023, iar în ultimul timp au fost din ce în ce mai activi în mediul online. Deși sunt oameni discreți, Sânziana și Ștefan au decis ca, după participarea tinerei la America Express, când relația lor a pus în vizorul presei, să se afișeze mai des împreună.

Cei doi postează momente scurte din viața personală, fie din călătorii, fie alături de animalele lor de companie.

Potrivit Elle, Sânziana Negru este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din țară, iar înainte de a activa în mediul online, aceasta a fost reporter la Kiss TV, după care a fost prezentatoare la Music Channel. În trecut, aceasta a cochetat pentru scurtă vreme cu muzica, având numele de scenă Siella.

„Noi am ales să arătăm mai mult partea asta a noastră după ce m-am întors eu acasă. Au fost și articolele despre care vorbim, e adevărat. Eu am ales întotdeauna să fiu destul de rezervată cu partea asta, n-am fost omul care să posteze foarte multe despre ce fel de relație are, cum e relația respectivă.

Am dozat și am arătat publicului în măsura în care am crezut că e sănătos și benefic pentru mine. (…) A venit natural, odată ce au apărut din ce în ce mai multe articole și noi ne-am expus din ce în ce mai mult. Nu a fost un moment în care am zis gata, din momentul ăsta ne arătăm lumii. Nici nu consider că e un subiect atât de important.

Eu am o viață expusă, eu aleg în fiecare zi să dau anumite lucruri din viața mea publicului de pe Internet. Și atunci, n-am cum să ascund complet treaba asta. Da, îmi trăiesc viața lângă omul ăsta, îmi e drag de el și am multe momente în care vreau să fie și el lângă mine în viața asta expusă.

Mai ales că el nu e un om care lucrează în spatele unui birou și nu-l cunoaște nimeni. E expus și el, face parte din domeniul ăsta”, a declarat ea pentru sursa menționată anterior.

Cei doi încă nu au făcut publice planuri de căsătorie, nici de aducerea pe lume a vreunui copil. Cu toate acestea, Sânziana, invitată la podcastul moderat de Mihai Morar, a declarat că, până la această vârstă, s-a ”ferit” de responsabilitatea unui copil: „Nu știu dacă am fugit până acum de asta. Inconștient, da, am fugit. Aveam cuvintele mamei în cap. Și mi-a fost foarte frică.”

Tânăra a relatat povestea mamei sale și ceea ce i-a spus de-a lungul timpului, fapt care a determinat-o să ”copilărească” mai mult, să nu se simtă pregătită pentru responsabilitatea de a aduce pe lume un copil.