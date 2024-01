Ce a făcut Sânziana Negru cu banii câștigați de la America Express. În ce a investit suma primită

La vârstele de 36 și, respectiv, 27 de ani, Sânziana Negru și Laura Giurcanu au obținut victoria în competiția America Express din 2023, împreună cu un premiu în valoare de 30.000 de euro. Iată ce a făcut Sânziana Negru cu premiul.

După ce au primit suma respectivă de bani, Sânziana Negru a decis să investească într-o afacere. Alături de încă doi prieteni, ea a luat decizia de a deschide un restaurant cu specific mexican pe trei nivele.

Primele două niveluri ale localului găzduiesc barul și restaurantul, în timp ce nivelul trei adăpostește o expoziție de obiecte de ceramică.

Cu entuziasm, Sânziana Negru a anunțat deschiderea restaurantului pe platformele online:

„Astăzi, împreună cu oamenii mei de suflet, am deschis un restaurant. Așa că, de astăzi vă așteptăm la Condesa Bucharest. Se fac ultimele retușuri și am emoții cât casa. Condesa are un specific mexican, un tribut adus Americii Latine și îndrăznesc să spun că cel mai mult ceviche îl veți găsi la noi. Mâncarea este senzațională”, le-a spus Sânziana Negru internauțional din mediul online, potrivit click.ro.

Drama Sânzianei Negru de la America Express care i-a adus lacrimi și în timpul competiției. Cum și-a pierdut tatăl

În urmă cu cinci ani, tatăl concurentei de la America Express s-a stins din viață, lucru care a afectat-o enorm. Chiar ea a făcut dezvăluirea într-una dintre edițiile de la America Express, sezonul 6, spunând că e o zonă dureroasă din viața ei. Vedeta a făcut mărturisirea în cadrul unei probe în care trebuia să plângă.

„Eu încercam să accesez o zonă dureroasă din viața mea. Zona dureroasă era legată de tatăl meu care nu mai e și mi-a fost ușor să plâng”, a spus Sânziana Negru, la America Express.

Însă puțini știu cum a avut loc tragedia din viața frumoasei șatene. În 2018, Sânziana Negru și-a pierdut părintele. A fost o pierdere bruscă, care a afectat-o profund. În 2019 găsea curaj să împărtășească cauza decesului cu internauții și îi îndemna să acorde mai multă atenție afecțiunii care i-a răpit tatăl.

”Acum un an l-am pierdut pe tata din cauza unui accident vascular cerebral. Astăzi, 29 octombrie este Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral, o afecțiune care lovește fără milă, dar care poate fi, totuși, prevenită. Aș vrea să cred că cei care sunt aici își găsesc timpul necesar pentru a urmări clipul de mai sus. Pentru că data viitoare poate ești tu cel care salvează o viață.”, scria în octombrie 2019 pe Facebook.

Sânziana Negru și Laura Giurcanu au cucerit trofeul America Express

Sezonul 6 al celui mai dur reality show din România și-a desemnat ieri seară echipa câștigătoare: la capătul unei curse de neuitat, desfășurate în Buenos Aires, Laura Giurcanu și Sânziana Negru au obținut marele trofeu America Express și premiul de 30.000 de euro. Cele două concurente s-au întrecut cu Alexia și Aris Eram pe un traseu punctat de misiuni surprinzătoare, în Marea Finală, care s-a impus ca lider de piață pe toate targeturile.

La final, Laura și Sânziana au ajuns primele la Irina Fodor, încununând astfel aventura de două luni începută în orașul columbian Medellin cu o victorie venită după o zi epuizantă în Buenos Aires. Cele două concurente și-au adjudecat premiul de 30.000 de euro și marele trofeu al sezonului 6 America Express.

O victorie celebrată cu lacrimi de bucurie, pe ritmurile tangoului argentianian! ”Momentul acesta îl voi purta cu mine toată viața. Am sperat, m-am rugat, am visat că vom fi câștigătoare. Dar realitatea a bătut orice vis. N-am simțit așa ceva în viața mea. Nu se poate compara cu nimic. A fost incredibil de frumos finalul de cursă”, a declarat Laura, printre lacrimi de bucurie.

”Ne-am imaginat de atâtea ori cum ar fi dacă am câștiga. Iar când s-a întâmplat, nu ne-a venit să credem. Ce ne-am imaginat nici măcar nu s-a apropiat de avalanșa copleșitoare de emoții din acele momente”, a spus Sânziana.