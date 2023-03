Sarah, fiica cea mică a Aneimaria Prodan, a rămas fără permisul auto, dar l-a primit înapoi: „L-am iertat pe polițist”

Baschetbalista este pasionată de mașinile mamei sale, pe care agentul FIFA i le împrumută să se plimbe prin Capitală, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

Sarah Dumitrescu, oprită de polițiști. Ce a urmat

Fiica Aneimaria Prodan a rămas, pe moment, fără carnetul de conducere pe motiv că a trecut pe culoarea roșie a semaforului, însă nu a durat mult până să rezolve situația, scrie Click!. Tânăra de 23 de ani a făcut contestație, mărturisind că nu a fost vina ei, ci o greșeală a polițiștilor.

„Un polițist mi-a luat de curând carnetul, dar l-am iertat pentru că mi l-a dat înapoi până la urmă. Eu nici măcar nu am fost de vină. El a zis că am trecut pe roșu, dar nu am trecut pe roșu! Am avut dreptate, era la o intersecție, era verde și între timp s-a făcut roșu. Acum recent s-a întâmplat, dar a recunoscut și el a că a greșit”, a explicat Sarah, pentru Click!.

La vârsta majoratului, fiica celei mai cunoscute impresare a fost la un pas de tragedie, când a scăpat cu viață dintr-un accident. Baschetbalista primise în dar un bolid de lux, de zeci de mii de euro, pe care l-a distrus.

„Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei.

Îmi doresc un BMW, de când sunt mică îmi doresc. Mama e puţin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine. Altă maşină pe care mi-o doresc o are mama, un Ferrari. Bine, că pot să iau de la ea… dar eu, personal, vreau asta. După ce semnez cu noua echipă, ăsta e primul lucru pe care mi-l cumpăr”, a mai declarat Sarah Prodan, pentru Click!.

După ce s-a accidentat la genunchi și a trecut de perioada de recuperare, Sarah așteaptă să semneze cu o nouă echipă, menționând că mama sa va fi impresarul ei, mai notează sursa citată anterior.

Sarah este fiica cea mică a Aneimaria Prodan din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu, iar tânăra s-a reîntors în țară din SUA. În cadrul emisiunii Xtra Night Show, fiica impresarei a dezvăluit că i-a fost destul de dificil să se acomodeze în SUA, fără familia sa.

„Am plecat din România la sfârșitul clasei a 7-a. Am făcut liceul acolo. Primul an în care m-am mutat plângeam în fiecare zi. Îi ziceam lui mama că nu mai vreau în America. Mi-a fost foarte greu primul an, însă după ce m-am obișnuit au fost cei mai frumoși ani din viața mea.

Mereu o să-mi placă în România, e locul meu preferat. Sora mea (n.r. Rebecca) s-a mutat în L.A acum, iar când am câteva zile libere... mă duc pe la ea. Dacă am o vacanță mai lungă, mă întorc în România sau mă duc după mama în Dubai.

(...) Aici am copilărit puțin, iar aici este toată familia mea. Acolo nu am pe nimeni în afară de sora mea, care abia s-a mutat acolo, adică până acum am fost singură ”, a mărturisit ea la Antena Stars.

