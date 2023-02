Saveta Bogdan a primit un inel cu diamant din partea noului partener. Ce se întâmplă în viața îndrăgitei artiste

Nu mai este un secret faptul că în viața îndrăgitei interprete Saveta Bogdan a apărut din nou iubirea, iar artista se bucură de ceva vreme de compania unui domn misterios. Recent, cântăreața a dezvăluit că a fost surprinsă de Dragobete, atunci când partenerul său i-a oferit inelul mult dorit.

Citește și: Saveta Bogdan s-a hotărât cui îi va lăsa toată averea. Și-a făcut testamentul și a dezvăluit ce clauze a pus la contractul casei

Saveta Bogdan a primit inelul mult visat de Dragobete, din partea partenerului său

Saveta Bogdan a mărturisit că a primit inelul pe care și-l dorea de ceva vreme, care este unul cu adevărat special, având în prim plan un diamant. Din păcate, artista nu poate purta momentan bijuteria, care îi este puțin largă, însă are de gând să rezolve problema cât mai curând, pentru a se putea bucura de cadou așa cum se cuvine. Totul s-a întâmplat chiar de Dragobete.

„Am primit inelul, dar îmi e un pic larg și acum trebuie să mă duc să îl strâmtez și nu am putut să-l pun pe mână, dar l-am primit! E cam greu că eu am degetele cam subțiri și e cam greu să nimerești așa. (...) A fost ăla cu diamant”, a mărturisit Saveta Bogdan, pentru Antena Stars.

Citește și: Ce moștenire i-a lăsat Saveta Bogdan fiicei sale din America: „Așa m-a învățat lumea să fac”

Saveta Bogdan își dorește să devină bunică

Saveta Bogdan a dezvăluit însă și că cel mai de preț cadou pentru ea nu constă într-un lucru material. Interpreta de muzică populară își dorește nespus un nepoțel sau o nepoțică, însă se pare că fiica ei are momentan alte planuri. Cântăreața a dezvăluit că își dorește atât de mult să devină bunică încât s-a gândit chiar să înfieze un copil.

„Dacă nu, eu le-am spus (fiicei ei și partenerului ei n.r), înfiez un copil și-l cresc eu. Așa mi-am pus în gând, înfiez un copil, îl iau cu mine și îl duc acolo, la ei. Dacă vor să-l oprească bine, dacă nu, nu”, a mai declarat artista pentru sursa anterior menționată.

Cu ce se ocupă partenerul Savetei Bogdan

Saveta Bogdan, în vârstă de 76 de ani, a mărturisit, în cadrul unui interviu, că este mai fericită ca niciodată în prezent, chiar dacă în trecut a avut ghinion în dragoste. Artista a bifat mai multe mariaje nefericite, dezvăluind că a fost înșelată și agresată de soț. Acum însă, viața ei amoroasă a luat o turnură pozitivă, iar interpreta se iubește cu un „tinerel” de altă naționalitate, conform spuselor sale.

Saveta Bogdan se iubește cu un ambasador de câteva luni, însă a vrut să țină relația cât mai departe de ochii curioșilor, pentru o perioadă. Vedeta a mai explicat că noul ei partener nu este român.

„Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun.

Este un tip foarte deștept, mi-a plăcut cum vorbește, cât de frumos. Este frumos, tânăr și deștept”, a mărturisit interpreta de muzică populară.

Secrete și șantaj, într-un nou episod captivant din serialul de epocă, Hotel Portofino ▶ Disponibil acum în AntenaPLAY