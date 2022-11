Ce moștenire i-a lăsat Saveta Bogdan fiicei sale din America: „Așa m-a învățat lumea să fac”

Cunoscuta interpretă de muzică populară are tot ce-și dorește la cei 76 de ani ai săi. Recent, artista a povestit ce surpriză i-a făcut fiicei sale, Cătălina, când s-a reîntors într-o vacanță în România.

Ce moștenire i-a lăsat Saveta Bogdan fiicei sale. Și-a făcut deja testamentul

Îndrăgita artistă de muzică populară își culege roadele muncii sale și, așa cum mărturisește, se simte o femeie împlinită și nu-i lipsește nimic, chiar dacă nu este într-o relație. Fiica ei, Cătălina, s-a căsătorit în America acum mai bine de un deceniu și, după mulți ani, și-a vizitat mama în România.

La rândul său, Saveta Bogdan a călătorit în fiecare an la fiica ei, care i-a propus de nenumărate ori să rămână peste Ocean, însă cântăreața a preferat să rămână în țară.

Într-un interviu pentru Ciao, artista a recunoscut că și-a făcut testamentul, iar fiica ei va primi ca moștenire casa în care locuiește acum. Vedeta a luat cea mai bună decizie atunci când i-a făcut fetei sale actele pe casă.

„Anul ăsta chiar am foarte mari realizări. A venit fata mea din America, după 12 ani, dar eu am fost la ea în fiecare an, doar atunci, în anul cu virusul nu am mai putut să merg. A stat o săptămână în România și atunci i-am făcut fiicei mele actele pe casă, gen testament, prin donație cu uzufruct, și cât trăiesc eu, stau în casa mea.

Când eu nu o să mai fiu, atunci intră ea în drepturi, casa e a ei, așa m-a învățat lumea să fac, cu uzufruct. Este foarte bine așa, ea a fost foarte mulțumită! I-a plăcut în țară! E foarte mulțumită, au venit colegele, au plimbat-o, au fost la mare, la cherhana, a mâncat pește și i-a plăcut foarte mult”, a povestit Saveta Bogdan.

Cătălina i-a promis mamei sale că va reveni și anul viitor, în vară, pentru a petrece în vacanță.

Saveta Bogdan dezminte că ar avea o relație de iubire

În ultima perioadă, s-au auzit unele zvonuri conform cărora artista ar avea un nou iubit. Mai mult, vedeta a lămurit și ideea că nu ar avea din ce să trăiască. Cântăreața spune că este un om împlinit și nu-i lipsește nimic.

„Mă întreba cineva dacă sunt îndrăgostită și i-am spus că sunt îndrăgostită de calorifer! Nu știu ce dușmani am și cum pot să scrie că Saveta Bogdan nu are din ce trăi sau e amărâtă, are pensie mică.

Am pensie bună, am casa mea, casa e achitată, am evenimente, cânt. Nu sunt săracă! Sunt chiar foarte bogată! Săracă am fost la tinerețe, când eram copil. Nici atunci nu eram săraci că aveam vaci aveam porci, aveam de toate dar eram 8 copii și era destul de greu. Poate atunci, dar nici atunci! Acuma nu sunt! Chiar sunt bogată! Am tot ce îmi trebuie, nu îmi lipsește nimic!

S-a scris că sunt îndrăgostită de un ambasador! Cum să fiu îndrăgostită când eu am niște prieteni de familie, el e ambasador și ea soție lui. Nu pot să îmi imaginez așa ceva!

Eu nu mai vreau să îmi refac viața! Cu absolut nimeni! Pentru că eu nu mai am timp, eu am fost foarte dezamăgită de al doilea soț și de lucrurile pe care le-am aflat despre el și atunci nu mai am încredere în oameni. Oamenii sunt mincinoși și falși!”, a precizat ea pentru publicația menționată anterior.

