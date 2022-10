Saveta Bogdan s-a hotărât cui îi va lăsa toată averea. Și-a făcut testamentul și a dezvăluit ce clauze a pus la contractul casei

Saveta Bogdan a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate cu privire la averea. Celebra cântăreață de muzică populară a explicat faptul că i-a lăsat fiicei sale tot și și-a făcut deja testamentul.

Saveta Bogdan și-a făcut testamentul. I-a lăsat fiicei sale sale și averea după ce va deceda

Saveta Bogdan a făcut actele pentru proprietatea pe care i-a lăsat-o fiicei sale după ce aceasta va muri.

Citește și: Ce pensie are Saveta Bogdan. Cântăreața de muzică populară a spus ce sumă primește de la stat după o viață pe scenă

"Fata mea a venit din America, pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară, ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu, mă rog, ce am avut la bancă, ce am.. să îi fac și eu si am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie.", a spus Saveta Bogdan, potrivit spynews.ro.

Iată ce a mai ținut să precizeze:

"Toată lumea mă întreabă de ce am făcut actele pe casă, știi ce se întâmplă ...ea are numai cetățenie americană, nu are și cetățenie română și acum o să își ia și română, dar ea de 12 ani, are numai cetățenie americană.", a mai spus artista.

Saveta Bogdan a explicat că fiica ei va intra în posesia averii după ce aceasta se va stinge din viață.

"Cât trăiesc eu, stau în casa mea, după ce nu o să mai fiu eu, este casa ei, dar cât trăiesc eu... am pus clauze, numai cu clauze. Am pus clauze pentru că am zis că așa este mai bine, așa m-a învățat lumea, așa m-a învățat și notărița, am pus clauze. Am vrut să fie pusă pe numele ei, așa, pentru liniștea mea. A fost emoționată, pentru că nu se aștepta ca eu să îi fac actele. M-a luat în brațe, m-a pupat, a plâns.", a mai spus Saveta Bogdan.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan, după ce și-au aruncat vorbe. Răsturnare de situație în lumea folclorului

Ce pensie are Saveta Bpogdan, cântăreața de muzică populară

După o viață petrecută pe scenă, îndrăgita interpreta de muzică populară, Saveta Bogdan primește o pensie mică. Banii care îi intră în cont artistei nu o mulțumesc, însă ajutorul primit din partea fiicei compensează.

„Eu am o pensie de 1.200 de lei și noroc că mai iau încă jumătate din valoarea ei de la UCIMR și că mă mai cheamă lumea să mai cânt. În pandemie nu ne-a mai luat nimeni, nicăieri. Acum mai cânt seara la Tavernă în Centrul Vechi și uite așa mă pot descurca și eu, greu, dar mă descurc”, a declarat cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan, pentru Fanatik.

„Fata mea, Cătălina, nu a mai fost în țară de 13 ani. Anul acesta o aștept acasă, în România. A spus că vine și ea, îi este dor de casă și de țară. Când merg la ea, în America, și la ginerele meu, nu știu ce să îmi mai facă, mă răsfață cum știu ei mai bine”, a mai adăugat acesta.

Florin Ristei și Naomi Hedman au făcut show în epidoul nou Chefi la cuțite. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.