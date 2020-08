Sean Connery, actorul care a redefinit statutul de star de cinema, a împlinit 90 de ani

În „Woman of Straw” (1964)

După ce a avut mai multe slujbe, la vârsta de 23 de ani, a avut de ales între a deveni actor sau jucător de fotbal.

Între filmele în care a jucat se numără „No Road Back” (1957), în care a avut primul rol important, producţiile de televiziune „Macbeth” (1961) şi „Anna Karenina” (1961), urmate de lungmetraje ca „Murder on the Orient Express” (1974), „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989) şi „The Hunt for Red October” (1990).

În „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989)

Recunoaşterea internaţională a venit în 1962, odată cu rolul James Bond în „Dr. No”. De atunci, el a mai interpretat partitura în „From Russia with Love” (1963), „Goldfinger” (1964), „Thunderball” (1965), „You Only Live Twice” (1967), „Diamonds Are Forever” (1971) şi „Never Say Never Again” (1983).