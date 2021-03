Sebastian Stan, zvonuri despre o nouă relație. Cu ce vedetă a fost surprins românul care a cucerit Hollywood-ul

Se zvonește că Sebastian Stan, un actor de origine română ce și-a făcut un renume la Hollywood cu ajutorul filmelor Marvel, în care joacă rolul lui Bucky Barnes, cel mai bun prieten al Căpitanului America (Chris Evans), are o nouă relație cu o tânără ce l-a fotografiat pentru coperta revistei GQ Hype.

Înainte să în joace pe Barnes în Captain America: The First Avenger, Sebastian Stan a jucat în numeroase alte producții cunoscute, precum The Covenant, Rachel Getting Married și Black Swan, alături de seriale precum Gossip Girl și Once Upon a Time.

În acest moment, Sebastian Stan joacă în miniseria The Falcon and the Winter Soldier, produsă de Disney, studioul ce se ocupă de Universul Cinematografic Marvel.

Cum arată și cu ce se ocupă presupusa nouă iubită a lui Sebastian Stan, Daisy Edgar-Jones