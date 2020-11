Secretele femeii care la 71 de ani arată ca la 20. Cum arată în haine de puștoaică

După ce a surprins fanii cu aspectul ei plăcut și tânăr, Vera Wing a deci să împărtășească cu cei ceilalți secretul ei.

Creatoarea de modă le-a dezvăluit fanilor că aspectul ei impecabil se datorează exercițiilor fizice, programului bun de somn și mai bea ocazional câte un cocktail.

"Am fost un atlet de elită în tinerețe. Am făcut patinaj artistic competitiv în Statele Unite și am fost dansatoare la Balanchine School of American Ballet.", a mărturisit ea, relatează Dailymail.

În perioada pandemiei, Vera Wing s-a izolat și a făcut foarte mult sport. Aceasta s-a lasat filmată în timp ce lucra pe banda de alergat, dar și când făcea o serie de genuflexiuni și întinderi a mușchilor.