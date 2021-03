Secretul bine păzit al Adrianei Trandafir. Mărturisiri cu lacrimi în ochi despre cine a fost mama sa cu adevărat

"(...) După foarte multă vreme am aflat că nu era mama mea biologică și că eram înfiată. Pentru mine a fost un mare șoc, pentru că nu mi-am imaginat lucrul ăsta. Să afli, după o viață de om, că mai ai trei frați. Și am avut senzația, la început, că am fost mințită. Poate că și nespunerea adevărului este, într-un fel, o minciună", spune Adriana Trandafir.

Adriana Trandafir, povestea adopției: "Am fost înfiată de sora mamei mele biologice"

Actrița povestește cu lacrimi în ochi despre cât de mult o iubea mama sa biologică "din umbră" și nu înțelegea de ce îi oferă atât de multă afecțiune.

"Mi-o amintesc pe mama biologică, pentru că am cunoscut-o. Știam că mă iubește, dar nu știam de ce mă iubește atât de mult dintre toate femeile alea. Acum mă gândesc cu drag la amândouă. Poate că am fost fericită că le-am avut pe amândouă", a spus cunoscuta actriță, într-un interviu la Antena 3.

Adriana Trandafir a aflat de la frații săi, cei pe care îi credea verișori, care este povestea reală a vieții sale.