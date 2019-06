Semnul împăcării? Connect-R și Misha, din nou împreună? Cum a reacționat blonda după declarația fostului soț

Dupa ce zilele trecute Connect-R a declarat ca Misha este femeia pe care o va iubi toata viata a venit si raspunsul ei. Emotionata pana la lacrimi, artista a vorbit despre sentimentele pe care le are inca pentru tatal copilului ei.

Misha sustine ca sentimentele nu dispar de la o zi la alta. De asemenea, vedeta a dezvaluit ca si-a reluat concertele si se descurca de minune atat cu micuta Maya, cat si cu viata de artist.

"Ma descurc, Maya e la gradi pana la ora 18, e deschisa si pe timpul verii. Acum e cu Relu, sta cu ea, film... ne descurcam. Au o relatie frumoasa. (...) Da, e dependenta de el, ai cauta mereu atentia.

Probabil da (n.r. o noua vacanta cu totii). Nu am stabilit nimic. Momentan avem program destul de incarcat. (...) Suntem in relatii foarte ok. In momentul in care stai atatia ani cu o persoana si construiesti o familie, sentimentele nu au cum sa dispara de pe o zi pe alta, asta e clar", a spus Misha pentru Antena Stars.