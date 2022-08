Șerban Copoț și întreaga familie, infectați cu Covid. „Febră foarte mare”

Șerban Copoț a lipsit o perioadă scurtă de pe rețelele de socializare, iar de curând admiratorii săi au aflat și motivul din spatele „dispariției”. Prezentatorul emsiunii „iUmor” a dezvăluit că atât el, cât și soția și cei trei copii au lor au fost testați pozitiv pentru coronavirus, iar perioada nu a fost una tocmai ușoară.

Întreaga familie a avut simptome neplăcute, manifestate prin febră mare, lucru care le-a dat emoții celor doi părinți, în special în privința celor mici.

Șerban Copoț și familia lui, infectați cu Covid

Șerban Copoț a explicat că toată această perioadă a fost chiar o „cumpănă” a vieții, semn că forma bolii pe care au făcut-o cu toții nu a fost una deloc ușoară. Mai mult decât atât, Copoț a ținut să îi mulțumească divinității într-un mesaj publicat pe pagina personală pentru că el și familia lui s-au vindecat.

„Săptămâna trecută am făcut toți Covid. Emoții mari, febră foarte mare, dar acum suntem bine. De fiecare dată când sunt în cumpănă îmi ridic privirea şi cerşesc de la Doamne-Doamne milă şi putere.

Deşi nu rup uşa bisericilor, ştiți de ce cred că mă ajută? Pentru că nu uit niciodată să Îi mulțumesc pentru absolut tot ce am. În orice moment de bucurie, de linişte sau de împlinire Îl chem în gând alături de mine pentru că mi se pare normal să Îl am oaspete şi atunci când mi-e bine. Pace şi multă sănătate, dragilor!

Consider prea intimă relația cu El, aşadar va fi singura postare pe acest subiect şi nu vreau să pară că ma bat cu crucea în piept. Respect toate opiniile şi religiile şi am făcut această mărturisire pentru că am trecut printr-o cumpănă a vieții care te aruncă într-o introspecție mai profundă decât bani/job/succes etc”, a fost mesajul publicat de Șerban Copoț pe Instagram, alături de o fotografie cu familia lui.

Șerban Copoț și soția lui, Roxana, un cuplu solid

Șerban Copoț și Roxana formează un cuplu de mai bine de 15 ani, iar din povestea lor de iubire au rezultat și 3 copii: doi băieței pe nume Tedi și Alexandru și o fetiță, Ada-Noelle.

Şerban Copoţ şi soţia lui, Roxana, s-au căsătorit în secret, departe de ochii curioșilor, în martie 2015. De faţă a fost băieţelul lor cel mare, Tudor, care atunci avea 4 ani.

Șerban Copoț prezintă și „Stand-up Revolution”, alături de Ilona Brezoianu

Șerban Copoț și Ilona Brezoianu sunt prezentatorii celei mai noi emisiuni de la Antena 1, „Stand-Up Revolution”. Deși vin din același domeniu artistic, Șerban Copoț a dezvăluit că el și colega lui nu se cunoșteau dinainte, însă se bucură că a întâlnit-o pe Ilona, pe care o vede drept un „coleg extraordinar”.

„Pe Ilona am cunoscut-o în cadrul emisiunii, fiind parteneri în zona aceasta profesională. Este o fată minunată, iar în ciuda faptului că este un actor cu greutate, este de o modestie ieșită din comun. Colaborarea asta cu ea m-a uns pe suflet și am avut ocazia să descopăr în ea un coleg extraordinar”, a declarat acesta.

