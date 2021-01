Serialul care a făcut furori în anii '90 împlinește 17 ani. Cum arată astăzi Carrie, Miranda, Samantha și Charlotte

Cele 4 bune prietene din serialul “Totul despre sex”, Carrie Bradshaw (interpretată de Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (interpretată de frumoasa Cynthia Nixon), Samantha Jones (interpretată de Kim Cattrall) și Charlotte York (interpretată de actrița Kristin Davis) au făcut furori începând cu anul 1998 când carierele lor au luat o altă întorsătură.

Serialul ne dezvăluie prietenia dintre cele 4 femei, care trăiesc în Manhattan și încearcă să își găsească fiecare sufletul pereche. Filmările pentru serialul cu șase sezoane s-a încheiat în 2004.

După succesul pe care l-a înregistrat serialul, au mai fost lansate încă două filme. În 2008 a fost lansat Sex and the City, iar sequel-ul a apărut în 2010, Sex and the City 2.

