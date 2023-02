Shakira, noi lovituri pentru Gerard Pique. Ce dezvăluiri din intimitate face în cea mai recentă piesă lansată

Shakira nu uită și nu îl iartă pe Gergarg Pique. Artista profită de orice ocazia pentru a voorbi despre trădarea celui alături de care are și doi copii și se asigură că toată lumea află prin ce a trecut ea în ultima perioadă. Așa cum și-a obișnuit deja fanii, ea a lansat o nouă piesă în care își spune propria poveste.

Ce dezvăluiri a făcut Shakira despre relația cu Pique, în cea mai nouă piesă a ei

În urmă cu doar câteva zile, Shakira a lanast o nouă melodie, în colaborare cu Karol G, o cunoscută compozitoar. Așa cum și-a obișnuit deja fanii, artista columbiană nu a menajat pe nimeni și mai mult a dezvăluit detalii recente despre ei cu fostul fotbalist al Barcelonei, transmite gsp.ro.

Acesta este initulată „TQG”, fiind acronimul pentru „Te quedo grande”, care se traduce „Prea mare pentru tine” - un titlu mai mult decât sugestiv având în vedere că versurile vorbesc despre foștii lor parteneri.

Deși Pique are acum o nouă iubită, alături de care pare că trăiește o frumoasă poveste de dragoste, vedeta sugerează că acesta încă o mai caută și îi urmărește fiecare pas.

„Ceea ce nu știe noua ta prietenă este că încă te uiți la tot ce postez ca story. De ce te uiți, dulceață, când știi că nu repet greșelile? Spune-i noii tale iubite că eu nu concurez pentru bărbați. Am și uitat că am trăit împreună, iar asta te macină. Nu mai am timp pentru ceva ce nu mă ajută, mi-am schimbat ruta. Acum, se pare că vrei să te întorci la mine, dar stai puțin, că nu sunt vreo proastă. Îmi dai like la poze și vrei să mă întorc, dar nu o să se întâmple”, spun mai multe versuri din noua ei melodie, potrivit sursei menționate anterior.

Videoclipul are un adevărat succes și a adunat s , în primele 24 ore de la lansare adunând peste 41 milioane de vizualizări.

Shakira, primul interviu după despărțirea de Pique. Ce a spus

Shakira și tatăl copiilor ei sunt într-un adevărat „război” mediatic de când acesta ar fi înșelat-o pe frumoasa columbiană. Mai mult, în timp ce el se afișeză nestingherit cu noua cucerire, artista continuă să lanseze piese despre povestea lor.

Acum, vedetea a oferit primul interviu video în care vorbește deschis despre rănile și suferința ei din ultimele luni.

„Cred că și eu eram furată de ideea asta că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a fi completă. Nu li se întâmplă tuturor să li se îndeplinească visurile în viață, însă mie mi s-au îndeplinit cu băieții mei. Am reușit să înțeleg istoria din altă perspectivă și eu sunt de ajuns.

Simt că sunt de ajuns, lucru pe care nu l-am gândit niciodată. Simt că depind de mine și băieții mei depind de mine. E rezultatul trecerii printr-un proces de doliu. Ar fi trebuit ca cineva să facă o poză de cum a început și cum s-a încheiat sesiunea. A fost o eliberare pentru procesul meu de însănătoșire.

Întotdeauna încerc să îmi folosesc piesele ca un catharsis, e mai bine decât mersul la psiholog. Prin astfel de momente trebuie să treci, cum am trecut eu în 2022 pentru a scoate la iveală un mușchi emoțional. A fost un moment de sinceritate brutală. M-am simțit sprijinită de fani într-o manieră pe care nu mi-aș fi imaginat-o. Au fost cheie pentru a mă ridica de la podea”, a declarat Shakira în cadrul interviului cu Enrique Acevedo conform sport.es.

