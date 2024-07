Shannen Doherty a murit. Actrița celebră pentru rolul său din ”Beverly Hills 90210” avea 53 de ani

Shannen Doherty, cunoscută pentru rolul Brendei Walsh din serialul "Beverly Hills, 90210", a murit la 53 de ani, după o luptă grea cu cancerul.

Regretata actriță Shannen Doherty a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015, iar în 2017 a anunțase că boala era în remisie. Până în 2019 cancerul a revenit și s-a răspândit.

"Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani de luptă cu boala", a declarat Leslie Sloane, publicistul lui Doherty, într-o declarație pentru People.

Doherty a devenit celebră în anul 1990, când a interpretat rolul Brendei Walsh din serialul Beverly Hills, 90210. După plecarea sa din serial, ea a jucat în drama supranaturală Charmed.

Shannen Doherty a murit la 53 de ani. Actrița era celebră pentru rolul din "Beverly Hills, 90210"

Articolul continuă după reclamă

În 2020, au apărut metastazele, iar Shannen a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4. Atunci ea a explicat că tipul de cancer pe care îl are s-a extins și la creier, dar și la oase. Shannen Doherty și-a documentat diversele diagnostice și tratamente pe rețelele de socializare pentru a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește cancerul: „Sper să încurajez oameniii să facă mamografii, să meargă la controale regulate, să depășească frica și să înfrunte orice le-ar sta în cale”, a spunea actrița.

La începutul lui 2024, actrița se împăcase cu gândul că pierde lupta cu boala.

“Prioritatea mea principală acum este mama mea. Știu că o să îi fie greu dacă mor înaintea ei. Tocmai pentru că știu că o să îi fie greu, vreau să ușurez situația în alte moduri și trebuie să fac niște pregătiri pentru când nu o să mai fiu. Nu vreau să se ocupe ea și de cele 4 depozite ale mele pline cu mobilă”, a mai spus Shannen.

În trecut, Shannen a spus că a încercat să păstreze secretul celui de-al doilea diagnostic în timp ce filma noua variantă a serialului "Beverly Hills 90210", spunând: „Și oamenii în stadiul patru pot lucra. Viața noastră nu se termină în momentul în care primim acel diagnostic. Mai avem de trăit.”

Cariera actriței Shannen Doherty

Shannen Doherty a început să lucreze la o vârstă fragedă, cu roluri pe micul ecran în "Father Murphy" şi "Little House on the Prairie" (Căsuţa din prerie) şi roluri pe marele ecran în "The Secret of NIMH" şi "Girls Just Wanna Have Fun", toate înainte de vârsta de 15 ani, potrivit news.ro.

În 1988, Doherty a jucat în comedia neagră "Heathers" alături de Winona Ryder. Deşi nu a fost un succes financiar la acea vreme, filmul a devenit de atunci unul de referinţă, fiind considerat unul dintre cele mai bune filme despre liceeni.

Însă doi ani mai târziu, Doherty şi-a găsit cu adevărat succesul în rolul Brendei Walsh din serialul de succes pentru adolescenţi "Beverly Hills 90210", care a avut o medie de peste 21 de milioane de telespectatori până în cel de-al patrulea sezon. "Suntem acostate în mall-uri", spunea Doherty despre succesul serialului, în 1992. "Practic, îţi acaparează viaţa", mărturisea ea. Serialul a fost transmis după Revoluţie şi la televiziunea din România, şi aici bucurându-se de mare succes.

Doherty a plecat înainte de sezonul cinci, dar s-a întors mai târziu pentru reboot-ul din 2008 şi meta-BH90210 din 2019, în care s-a jucat pe sine.

Ea a avut, de asemenea, un succes major în "Charmed", un serial cu vrăjitoare, în care a jucat timp de trei sezoane şi a şi regizat un număr de episoade.

Doherty a fost adesea prezentată în presa ca "iconica fată rea de la Hollywoodul anilor '90", după cum a descris-o cândva revista People. Apărându-şi reputaţia în 1992, Doherty a respins ideea de a fi dificilă. "Dacă credeţi că dificilă este o femeie puternică, care se apără singură, da, recunosc", spunea ea. "Sunt deschisă la idei diferite, dar dacă te iei de mine şi nu mă asculţi şi nu mă tratezi cu acelaşi respect cu care tratezi un bărbat, ai o problemă", a avertizat ea.

În 2010, Doherty a abordat din nou această problemă: "Am o reputaţie. Am câştigat-o? Da, am câştigat-o. Dar, după un timp, încerci să scapi de acea reputaţie pentru că eşti o persoană diferită. Ai evoluat şi toate lucrurile rele pe care le-ai făcut în viaţa ta te-au adus într-un loc mult mai bun", a declarat Doherty.