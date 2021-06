Shannen Doherty se declară împotriva operațiilor estetice. Cum s-a fotografiat vedeta și ce a vrut să demonstreze

Faimoasa actriță din “Beverly Hills 90210” s-a declarat total împotriva operațiilor estetice, sfătuindu-le pe femei să îmbrățișeze felul în care ele arată chiar și atunci când îmbătrânesc. Multe dintre actrițele de la Hollywood aleg să apele la chirurgia estetică la primele semne de îmbătrânire.

Actrița în vârstă de 50 de ani a postat pe contul său de Instaagram o fotografie cu ea fără machiaj și fără filtre din dorința de a inspira și alte femei să se iubească așa cum sunt. La descrierea pozei, Shannen a adăugat:

“Watching movies tonight and noticed there were few female characters I could relate to. You know, women without fillers, without Botox, without a facelift. Women who embraced their face and all the experience it showed. I have lived. I love that I’ve lived and that my face reflects my life. I survived a lot yes cancer but more than that. I embrace me now. Finally. Done with the perception magazines and Hollywood try to make us in to. I want to see women like me. Women like us.”

(Am văzut un film în seara asta și am observat că erau puține actrițe pe care puteam să le înțeleg. Știți, mă refer la femeile fără fillere, fără Botox, făcă facelift, femei care puteau să îmbrățișeze felul în care arată și experiențele pe care le-au trăit. Și eu am trăit. Iubesc faptul că am trăit într-adevăr și că fața mea îți reflectă viața. Am supraviețuit cancerului și mult mai multor lucruri. Acum sunt împăcată cu mine. În sfârșit. M-am săturat de percepția pe care revistele și cei de la Hollywood încearcă să le impună în societate. Vreau să văd mai multe femei ca mine. Femei ca noi.)

Urmăritorii săi au apreciat inițiativa și au lăudat-o pe actriță în comentarii, spunându-I că este frumoasă așa naturală.

"Aging is a privilege afforded to few" (Îmbătrânirea e un privilegiu pe care nu și-l permit toți), i-a scris un urmăritor.

"You wear your journey beautifully" (Îți porți lupta într-un mod foarte frumos), i-a mai scris un alt fan.

Actrița din “Charmed” le încurajează pe toate cele care trec de vârsta de 50 ani să își dorească să se păstreze frumoase prin felul lor de a fi și să nu mai apeleze la diverse artificii de dragul științei pentru a arăta ireal de tinere, potrivit Page Six.

Drama prin care a trecut Shannen după ce a fost diagnosticată cu cancer

La începutul anului 2020, Shannen Doherty a anunțat că lupta ei cu cancerul nu a luat sfârșit, așa cum se aștepta. După ce a fost diagnosticată în 2015 și a fost supusă unui tratament, se pare că în 2020 boala a recidivat, iar medicii i-au spus că acum e în stadiul 4.

După o viață tumultoasă, plină de evenimente fericite, dar de scurtă durată, Shannen s-a definit ca fiind o femeie rebelă. S-a căsătorit de mai multe ori și a avut relații cu actori faimoși, a avut probleme cu legea și a apărut nud în câteva numere ale revistei Playboy.

Cariera ei de actriță a început în 1981 și continuă până în present, desi acum Shannen se zbate să depășească cel mai mare impas al vieții ei, boala incurabilă de care suferă.

Diagnosticată cu cancer mamar în 2015, vedeta a recurs la tratamente severe pentru a opri evoluția bolii, dar se pare că acest lucru nu a fost de-ajuns. În 2016, Shannen a fost operată și a urmat o serie de tratamente cu radioterapie și chimioterapie.