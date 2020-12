Shia LaBeouf, surprins în ipostaze tandre într-o banală parcare. Cine e noua lui iubită, fiica unei actrițe faimoase

Margaret, în vârstă de 26 de ani, a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de Shia, în vârstă de 34 de ani, în parcarea aeroportului LAX, SUA.

În timp ce Shia a devenit cunoscut în întreaga lume datorită rolurilor din seria blockbuster-elor Transformers, el a apărut și în pelicule precum Charlie's Angels: Full Throttle, I, Robot, Disturbia, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Wall Street: Money Never Sleeps și Nymphomaniac.

Printre proiectele sale recente, din 2020, se numără The Tax Collector și Pieces of a Woman.