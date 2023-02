Silvana Rîciu, despre „lupta” cu pierderea kilogramelor. Ce a afectat-o pe solistă: „A fost o perioadă dificilă psihic”

Silvana Rîciu a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre întreaga sa „aventură” cu slăbitul. Admiratorii săi au putut să o observe mai suplă în urmă cu ceva vreme, însă se pare că în spatele acestei reușite personale a stat și o perioadă destul de grea, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

Interpreta de muzică populară a recunoscut că nu i-a fost ușor, iar la un moment dat nu a mai reușit să obțină nici rezultatele dorite. Silvana Rîciu a explicat recent cum s-a desfășurat „lupta” sa cu kilogramele în plus, apelând la diverse diete. Se pare că artista s-a confruntat și cu câteva probleme de sănătate care au făcut-o să acumuleze kilograme, în loc să scape de ele.

Silvana Rîciu, despre „lupta” sa cu kilogramele în plus

Silvana Rîciu a dezvăluit că din cauza unor probleme de sănătate care au apărut pe neașteptate, i-a fost greu să scape de kilogramele în plus.

„Slăbitul se pare că e o problemă pentru multe personaje feminine și nu numai. Din cauza alimentației nesănătoase și din cauza problemelor de sănătate. Am avut o serie de probleme de sănătate, nu grave, dar cât să mă împiedice să slăbesc, pentru că a treia sarcină a fost la o vârstă nu tocmai tânără.

Am născut la 39 de ani și deși s-a desfășurat în condiții bune, la o lună după ce am născut și după ce slăbisem, s-a declanșat o dereglare hormonală și am avut de furcă cu ea până acum o lună și ceva”, a declarat Silvana Rîciu, la Antena Stars.

Interpreta a mărturisit că s-a ambiționat să țină cont de câteva reguli alimentare, cum ar fi să nu mai mănânce la ore târzii și să excludă din meniul său pâinea, dulciurile sau băuturile carbogazoase, la care apelează doar rar. Perioada în care nu a putut slăbi a fost una dificlă, a mărturisit Silvana Rîciu.

„A fost o perioadă foarte dificilă psihic pentru mine, pentru că nu e deloc plăcut să te vezi în oglindă altfel decât te știai, și lucrul ăsta te dezarmează, mai ales când ții dietă peste dietă și vezi că nu dă rezultate”, a mai adăugat Silvana Rîciu.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Silvana Rîciu

Silvana Rîciu a explicat că a încercat mai multe diete, însă niciuna nu a dat rezultate imediate. Astfel, cântăreața a decis să apleze la un tratement special pentru slăbit, care se pare că a dat roade în cele din urmă.

„Eu am început procesul de slăbire în urmă cu câteva luni, când am slăbit cinci kilograme. Au intervenit probleme hormonale, probleme de sănătate. Eu încă mai iau tratamente hormonale și mi-au împiedicat procesul, a trebuit să fac un pic de pauză în slăbire (…) Din cauza dereglările hormonale, m-am îngrășat. Apoi, am fost bolnavă (…) Am luat un virus foarte puternic și chiar era să mor atunci. A trebuit să iau multe medicamente puternice”, a mai mărturisit artista, în urmă cu ceva vreme.

„De când am luat tratamentul respectiv de slăbire, nu am mai adăugat deloc kilograme, însă nu îl pot continua până nu îmi trece dereglarea hormonală, pentru că le-aș lua degeaba. Le-aș consuma inutil și nu ar da rezultate din cauza problemelor de sănătate”, a adăugat artista.

