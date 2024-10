Silvia Dumitrescu a împlinit 65 ani. Cum arată acum artista care a uimit o generație întreagă cu talentul ei

Celebra artistă Silvia Dumitrescu a împlinit de curând frumoasa vârstă de 65 ani.

Silvia Dumitrescu, celebra cântăreață care făcea furori în anii ’80 -’90 cu vocea ei și look-ul îndrăzneț, și-a sărbătorit ziua de naștere.

Cum arată acum Silvia Dumitrescu la 65 ani

Artista a fost mereu cunoscută pentru energia ei debordantă și zâmbetul molipsitor. Cu mai multe culori la păr de-a lungul anilor și look-uri și stiluri diferite, Silvia impresiona mereu cu aparițiile ei. La vârsta de 65 ani, Silvia Dumitrescu este în continuare o fire carismatică și zâmbitoare.

Într-un interviu recent pentru publicația Viva, cântăreața pare neschimbată și a povestit că își petrece ziua de naștere în Elveția, înconjurată de preteni și familie.

“Anul acesta, o să fiu de ziua mea în Elveția. Pe data de 12 octombrie voi fi serbată la Teatrul Constantin Tănase”, a spus Silvia.

Silvia și soțul ei, Florin Ochescu, trăiesc de mai bine de 30 de ani o frumoasă poveste de dragoste. Ei au împreună un fiu, pe nume Iulian, care le-a călcat pe urme părinților lui și este și el artist. Pentru a menține flacăra vie în căsnicia lor, artista a spus că gesturile mici fac diferența.

“El în fiecare zi mă întreabă dacă îmi e foame, dacă vreau să mănânc ceva, dacă sunt obosită are grijă de mine. Și când e 8 martie are grijă, când mă trezesc eu din somn sunt deja florile lângă mine și pupicul, îmbrățișarea”, a mai spus Silvia Dumitrescu.

Pe contul ei de Instagram, Silvia a postat o serie de fotografii de la mai multe spectacole pe care le-a susținut, adăugând o descriere foarte emoționantă.

“5 de aaani..wowwww...cum au trecut...mi se pare incredibil !!! De fiecare data cand e ziua mea,nu prea am timp sa ma gandesc, sunt luata pe sus de familie,prieteni,organizatori de concerte, de petrecareti, trec prin tot felul de stari,ba rad,ba plang si de fapt in sinea mea ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a mai dat un cadou imens,inca un an de viata, aici pe pamant,alaturi de familie, si ca sunt aproape sanatoasa si mai ales ca sunt mereu vesela,pozitiva si optimista si toate ingrijorarile mele devin brusc fara rost.

Multumesc Doamne ca imi dai mereu incredere in mine,voi ramane vesnic credincioasa Tie,familiei mele,voi ramane mereu devotata muzicii,indiferent daca petrec ore ascultandu-i pe altii si ma hranesc din muzica lor sau studiind si incercand eu sa-i incant pe altii..multumesc Doamne pentru tot,pentru inspiratie,pentru familia mea frumoasa,pentru parintii mei buni si frumosi (care nu mai sunt),pentru toti oamenii minunati care m-au ajutat in cariera mea artistica si pt.ca inca mai am oameni buni pe langa mine care incearca sa ma convinga sa nu ma opresc.

Chiar azi am multa treaba,asa s-a nimerit,urati-mi ce vreti voi...urarile ma fac sa ma simt in al noualea cer...asa ca astept sa citesc in etape...urarile voastre ma vor incarca sufleteste si va multumesc ca multi dintre voi nu m-ati uitat!!! Incerc sa iau tot ce e mai frumos de la viata”, a scris artista.

Fanii au felicitat-o în secțiunea de comentarii și și-au amintit cu drag de spectacolele ei și vocea ei unică.

