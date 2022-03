Simona Gherghe, decizia la care a apelat după ce emisiunea Mireasa și-a schimbat ora de difuzare. Ce a anunțat

Simona Gherghe a dat o veste foarte importantă prietenilor săi de pe Instagram. Pentru că îi place să își țină urmăritorii la curent cu cele mai speciale evenimente din viața sa, prezentatoarea de la Mireasa s-a decis să vorbească despre schimbarea care s-a produs în familia sa.

Vedeta a povestit cu lux de amănunte despre pasul remarcabil pe care l-au făcut micuții săi. Aceasta a oferit detalii despre faptul că nu își mai poate lua cei doi copii de la școală de când ora de difuzare a show-ului matrimonial s-a schimbat de la 14.00 la 15.00.

Cât de pregătiți au fost micuții Simonei Gherghe pentru schimbarea radicală din viața lor

Pentru că este o mămică modernă și oferă independență micuților săi, Simona Gherghe a luat decizia de a-și lăsa fiica și pe fratele său să se întoarcă acasă cu autobuzul unității de învățământ, pentru că programul său de la locul de muncă este extrem de încărcat, la fel și al soțului său. Aceasta a dezvăluit în cadrul unor InsaStory că cei doi copii ai săi au fost extrem de entuziasmați de schimbare, chiar dacă nu au vrut să accepte situația încă din prima.

„Îi aștept pe cei mici de la grădiniță. Săptămâna asta a venit cu o schimare pentru noi, pentru care eu am avut foarte mari emoții, dar pe care micuții au primit-o cu mult mai multă deschidere. Pentru că emisiunea și-a terminat ora de difuzare, nu am mai putut eu sa merg după ei și a trebuit să o facă doar soțul meu, dar nu putea să o facă zilnic. Așa că, am apleat la autobuzul scolar.

Vă mărturisiesc ca am avut emotii foarte mari, și acum sunt un pic stresată. Le-am povestit, i-am pregătit foarte mult pentru schimbarea asta și nu vreți să știți cât de încântați sunt. (...) Ei așteaptă treaba asta ca pe o mega aventură.”, a povestit ea pe contul de Instagram, vizibil entuziasmată.

Deși a avut foarte multe emoții și a stat cu gândul la cei doi copii ai săi, Simona Gherghe este mândră de Ana și Vlad, care s-au adaptat rapid schimbării. Mai mult decât atât, prezentatoarea de la Mireasa a mărturisit faptul că micuții ei s-au împrietenit și cu șoferul autobuzului, semn că noua experiență le place mult.

„De multe ori, ei sunt mai pregătiți decât noi să accepte noul. Noi ne facem o mie de griji, iar ei iau totul mult mai practic. Sigur că prima dată nu au vrt să audă de această variantă, dar apoi s-au obișnuit, așa că ne-a ieșit și treaba asta. Așadar, acum îi aștept, s-au împrietenit și cu domnul care-i aduce. Ce să mai, sunt foarte mândră de ei. Sunt mari de acum deja!”, a mai adăugat ea, vizibil emoționantă și cu lacrimi în ochi.

