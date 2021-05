Imagine rară cu soțul Simonei Gherghe. Cum arată acum Răzvan Săndulescu, bărbatul care i-a dăruit 2 copii prezentatoarei

Recent, Simona Gherghe a publicat pe rețelele sociale fotografii în care apar soțul ei, cei doi copii ai săi, dar și mama ei.

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu au făcut cununia civilă în 2017 și pe cea religioasă în 2018, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați, Ana Georgia și mezinul Vlad Ioan.

Răzvan Săndulescu a fost jurnalist la începutul carierei, iar apoi a devnit consultant politic. În ceea ce privește relația dintre Răzvan Săndulescu și Simona Gherghe, între cei doi nu este loc de gelozie și se bucură de o comunicare foarte bună în cuplu.

Peste 15 mii de fani au apreciat portretul de familie publicat de îndrăgita prezentatoare a show-ului matrimonial Mireasa.

„Nu suntem geloşi, comunicăm foarte bine. Dacă avem ceva de spus, ne spunem şi se rezolvă. Răzvan ştie foarte bine şi înțelege ce înseamnă expunerea asta pe care o presupune profesia mea. Normal că mai sunt şi discuții. Dar discutăm, discutăm. Şi da, cedăm pe rând. Nu-mi amintesc de vreo supărare lungă. Cred că cele mai frumoase daruri pe care ni le-am făcut au fost copiii”, a povestit prezentatoarea, într-un interviu acordat revistei VIVA.

Citește și: Cum arăta Simona Gherghe la începutul carierei. Imaginea rară în care era roșcată și avea breton

Simona Gherghe este mama a doi copii

Simona Gherghe este mama a doi copii, a unei fetițe pe nume Ana și a unui băiețel pe nume Vlăduț.

După ce l-a născut pe Vlăduț, în 2019, Simona Gherghe a dorit să petreacă timp cu micuțul său și superba Ana.

De aceea, și-a pus cariera pe pauză, însă în toamna anului 2020 a revenit pe micile ecrane.

După 18 ani de televiziune și după ce și-a dedicat timpul celor doi copii, aceasta a revenit cu producția ”Mireasa”.

Citește și: Imagine adorabilă cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Ce mesaj emoționant le-a transmis prezentatoarea

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune”, a declarat ea cu acel prilej.

Simona Gherghe este absolventă a Facultății de Litere din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, orașul în care vedeta a copilărit

Citește și: Simona Gherghe are un băiețel superb! Cum arată micuțul Vlad Ioan

„Sunt licențiată în Litere, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”, a scris Simona Gherghe pe Instastories, când a răspuns la curiozitățile prietenilor ei virtuali.