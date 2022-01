Simona Gherghe, imagini de excepție în costum de baie. Cum s-a fotografiat prezentatoarea în vacanță

Simona Gherghe le-a povestit fanilor că ți-a dorit inițial să aibă parte de o vacanță la schi, însă temperaturile extrem de scăzute au speriat-o, așa că s-a gândit că ei și membrilor familiei sale nu le-ar strica o vacanță într-o zonă călduroasă.

Așadar, Simona Gherghe și-a petrecut vacanța de iarnă alături de familie, în Dubai.

Simona Gherghe, în Dubai. De ce a renunțat la ideea de a petree concediul în România

„Prima dată am zis să fie Poiana Brașov. Apoi, din lipsa de zăpadă, la început de ianuarie, ne-am orientat spre Sinaia. Doar că acolo… viscol și temperaturi de -10 grade, deloc bune pentru schi, mai ales pentru copii. Schiul trebuie să fie o plăcere, nu un chin. Am mai analizat Straja sau Păltiniș, dar și aici temperaturile îmi dădeau mult cu minus. Așa că, de panică, am luat bilete de avion pentru Dubai.

„Ne-am testat toți, am ales hotelul și… așa s-a născut prima noastră vacanță la cald, iarna. Copiii au fost megaîncântați, au înotat cu un delfin, s-au jucat în parcul acvatic la tobogane, au făcut plajă și baie-n mare, s-a lăsat cu multe tantrumuri de la oboseală, am sărit peste somnul de prânz, au mâncat multe paste, pizza, fructe și înghețată. A fost neașteptat de frumos, ne-am întors obosiți (mai ales noi, părinții), dar fericiți că ne-am descurcat perfect în patru. E gata vacanța, acum sper să mai prindem câte o zi la schi, în weekenduri. Și visam la următoarea!

Simona Ghrghe, imagini de colecție din vacanță. Cum arată prezentatoarea în costum de baie

Simona Gherghe a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini din vacanță. În una dintre fotografii, prezentatoarea emisiunii „Mireasa” apare alături de soț și copii, lângă un delfin. În altă imaginie, Simona Gherghe apare purtând un costum de baie întreg și stând pe șezlong. Fanii au putut vedea, astfel, cât de bine arată Simona Gherghe, la cei 44 de ani ai săi.

După o vacanță de vis, Simona Gherghe revine pe platourile de filmare,pentru că începe sezonul 5 al show-ului „Mireasa”, emisiune pe care Simona Gherghe o prezintă.

Pe lângă viața profesională, Simona Gherghe se mândrește cu o fmailie de-a dreptul superbă. Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu au făcut cununia civilă în 2017 și pe cea religioasă în 2018, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați, Ana Georgia și mezinul Vlad Ioan.

