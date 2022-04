Simona Gherghe, pentru prima oară la tv alături de cei doi copii ai ei. Despre ce au discutat în platoul Observatorului

Simona Gherghe a venit la tv pentru prima oară alături de cei doi copii ai ei, Vlad și Ana, care s-au distrat foarte tare în platoul de știri al Observatorului. Prezentatoarea tv a purtat cu ea zâmbetul pe buze pe întreaga durată a interviului, iar cei doi copii au dat dovadă de multă energie, aergând neîncetat în fața camerelor de filmat.

Simona Gherghe, prima apariție la tv alături de cei doi copii ai ei, la Observator. Cum au sărbătorit Paștele

Simona Gherghe a emoționat pe toată lumea, după ce a apărut în platoul Observator alături de cei doi copii ai ei care sunt adorabili. Aceasta a fost întrebată despre cum a sărbătorit Paștele, iar răspunsul ei a fost acesta:

„M-ai întrebat dacă am filmat de Paște. Nu am avut timp să facem poze, filme, chiar discutam cu soțul meu că nu am apucat să facem o poză cu toți, cu bunicii. Nu o să vă mint, nu am avut când să gătesc, că am lucrat până sâmbătă inclusiv, iar copiii au fost la bunici și am profitat și no să ieșim puțin în oraș. Viața cu doi nu e ușoară deloc. Bunicii ne ajută în weekend, dar în timpul săptămânii suntem noi doi cu ei. De 1 mai mergem la Londra. Noi nu am avut vacanță și ne-am luat și noi 3 zile”, a declarat Simona Gherghe la Observator.

Citește și: Simona Gherghe, mărturisiri sincere despre viața de familie. Ce a mărturisit vedeta TV despre al treilea copil

Iată că așchia nu sare departe de trunchi, iar micuța Simona Gherghe își dorește o carieră tot în televiziune, văzând-o pe mama ei ca fiind un mentor.

„Ca mama vreau să mă fac când voi fi mare”, spune micuța Simonei Gherghe.

Simona Gherge a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă

Simona Gherghe nu se ferește să vorbească despre momentele mai puțin fericite din viața ei. Fie că este vorba despre starea sa de sănătate sau despre familie, frumoasa vedetă este deschisă față de fanii ei și le răspunde întrebărilor cu fiecare ocazie.

Citește și: Simona Gherghe, mesaj disperat despre războiul din Ucraina. Ce e a transmis prezentatoarea: „De-abia acum mi-e teamă”

Asta s-a întâmplat din nou, de curând, când a fost asaltată cu diverse curiozități din partea fanilor, pe contul ei de Instagram. Ea i-a anunțat că are timp să stea la povești, așa că a deschis o sesiune de Q&A, iar urmăritorii au bombardat-o cu intrebări.

„Ana a fost geloasă pe fratele ei? Că eu abia am născut și am băiețelul tare gelos", a întrebat o mămică. Iată ce a răspuns Simona: „Da, a fost. Și acum au amândoi momente de gelozie. Dar primele luni chiar au fost extrem de grele. Chiar dacă noi am pregătit-o, era încă mică, probabil nu se aștepta să vină un bebeluș care să i-o răpească pe mami. Pur și simplu nu suporta să-l vadă la sânul meu, își acoperea ochii cu mânuțele. Iar eu plângeam și mă simțeam vinovată. A fost cea mai dificilă perioadă. Am avut, însă, răbdare. Și cu multă iubire am depășit greul, iar acum se iubesc foarte mult”.

În acest context, unul dintre admiratori a întrebat-o dacă se gândește să își mărească familia. Fară secrete, ea a mărturisit că și dacă și-ar dori acest lucru, din punct de vedere medical nu mai este posibil.

„Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat prezentatoarea show-ului „Mireasa”

Vezi cum s-au descurcat echipele la marea finală Dancing on Ice: Vis în doi ▶ Noul episod e în AntenaPLAY