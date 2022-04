Simona Gherghe, mesaj disperat despre războiul din Ucraina. Ce e a transmis prezentatoarea: „De-abia acum mi-e teamă”

Simona Gherghe a vorbit pe contul său de Instagram despre situația din Ucraina. Prezentatoarea de la Mireasa a mărturisit că se simte îngrozitor după ce a văzut imaginile cu o sumedenie de civili morți pe străzile din Bucha, o suburbie a Kievului.

„Sunt foarte marcată de imaginile pe care le-am văzut din Ucraina și de realitate absolut îngrozitoare cre se întâmplă la câteva sute de km de România. Sun revoltată. Mi se pare că nu-i ajutăm suficient pe acești oameni din Ucraina, Este absolut îngrozitor și îmi este foarte teamă. De abia acum mi-e teamă. Mi-e totul clar acum, rușii și cei care îi conduc nu au limită, sunt niște barbari. Nu putem să ne facem că nu vedem aceste lucruri. Mă rog pentru cei din Ucraina, cât și pentru noi, să fie pace. Realmente sunt marcată, mă simt îngrozitor. În starea asta sunt de ore bune. Mă scuzați”, a spus Simona Gherghe pe Instagram.

Citește și: Simona Gherghe, decizia la care a apelat după ce emisiunea Mireasa și-a schimbat ora de difuzare. Ce a anunțat

Vedeta a declarat că deși pe rețelele sociale întâlnim de regulă imagini și povești frumoase, cosmetizate, de data aceasta trebuie să se aducă la lumină și această parte neagră a prezentului

„Instagram-ul nu este locul unde vezi mereu locuri frumoase și totul cosmetizat, dar nu la asta se rezumă totul. Trebuie să vorbim despre lucrurile reale. După ce am văzut ce era la Bucha, credeți-mă că mă simțeam îngrozitor și nu pteam să mă bucur de timpul meu liber, de liniștea mea, asta fiindcă mă gândeam la ei. Uneori, Instagram-ul este și despre așa ceva", a spus Simona Gherghe pe Instagram.

Recent, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a susținut un discurs în fața Parlamentului României prin care a cerut țării noastre să închidă porturile, să oprească tranzitul navelor către Rusia și să înceteze importurile din Rusia. Președintele Ucrainei a făcut o comparație între situația Ucrainei de acum și situația României din 1989.

Citește și: Ucraina a pierdut legăturile cu centrala nucleara Cernobîl. Nu mai pot fi furnizate informaţii referitoare la situaţia acesteia

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

Citește și: Imagini mișcătoare la granița Ucrainei. Și-a lăsat copiii adulți în urmă, dar a salvat de război alți prunci, pe care nu îi știa

Occidentul a intensificat în ultimele zile furnizarea de arme către Ucraina, pentru a ajuta țara să se apere împotriva invaziei Rusiei, iar răspunsul Kremlinului nu a întârziat să apară.

Kremlinul a acuzat pe 28 februarie Uniunea Europeană de comportament ostil faţă de Rusia, şi a specificat că furnizarea de arme către Ucraina a fost „periculoasă şi destabilizatoare”.

Citește informații actualizate despre război pe observatornews.ro.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY