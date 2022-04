Simona Gherghe, mărturisiri sincere despre viața de familie. Ce a mărturisit vedeta TV despre al treilea copil

Simona Gherghe este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea show-ului „Mireasa” și-a format o adevărată comunitate pe contul ei de Instagram, unde împarte cu admiratorii ei atât momentele vesele, cât și cele mai puțin fericite.

Simona Gherge vorbește deschis despre problemele cu care se confruntă

Simona Gherghe nu se ferește să vorbească despre momentele mai puțin fericite din viața ei. Fie că este vorba despre starea sa de sănătate sau despre familie, frumoasa vedetă este deschisă față de fanii ei și le răspunde întrebărilor cu fiecare ocazie.

Asta s-a întâmplat din nou, de curând, când a fost asaltată cu diverse curiozități din partea fanilor, pe contul ei de Instagram. Ea i-a anunțat că are timp să stea la povești, așa că a deschis o sesiune de Q&A, iar urmăritorii au bombardat-o cu intrebări.

Prezentatoarea show-ului „Mireasa” a mărturisit că nu mai poate avea copii

Mămică a doi copii, vedeta a fost asaltată cu întrebări despre viața de familie și despre modul în care face față stresului.

„Ana a fost geloasă pe fratele ei? Că eu abia am născut și am băiețelul tare gelos", a întrebat o mămică. Iată ce a răspuns Simona: „Da, a fost. Și acum au amândoi momente de gelozie. Dar primele luni chiar au fost extrem de grele. Chiar dacă noi am pregătit-o, era încă mică, probabil nu se aștepta să vină un bebeluș care să i-o răpească pe mami. Pur și simplu nu suporta să-l vadă la sânul meu, își acoperea ochii cu mânuțele. Iar eu plângeam și mă simțeam vinovată. A fost cea mai dificilă perioadă. Am avut, însă, răbdare. Și cu multă iubire am depășit greul, iar acum se iubesc foarte mult”.

În acest context, unul dintre admiratori a întrebat-o dacă se gândește să își mărească familia. Fară secrete, ea a mărturisit că și dacă și-ar dori acest lucru, din punct de vedere medical nu mai este posibil.

„Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat prezentatoarea show-ului „Mireasa”

Simona Gherghe se confruntă cu probleme de sănătate după ce s-a vindecat de Covid-19

Vedeta are o mulțime de fani, atât pe Instagram, cât și datorită emisiunii pe care o moderează. Deși aceștia o văd zi de zi aranjată și pusă pe glume, ea a dezvăluit că nu este mereu optimistă. Mai mult, în ultima perioadă se confuntă cu o serie de probleme de sănătate, după ce s-a vindecat de Covid-19.

„Nu sunt mereu optimistă, am și eu momentele mele de cădere. De exemplu, ultimele două luni au fost dificile. Am trecut prin covid, apoi o serie de alte viroze, chiar am avut sentimentul că n-o să mai scăpăm de îmbolnăvirile astea. Eu încă mai trag după covid. Răgușesc des, uneori îmi pierd vocea și încă tușesc. Așa că nu e întotdeauna simplu. Dar am o motivație puternică: copiii mei”, a declarat Simona Gherghe.

Simona Gherghe s-a căsătorit în luna mai a anului 2017 cu consultantul politic Răzvan Săndulescu. În aceeași lună a venit pe lume și primul copil, fetița cuplului, Ana Georgia. Prezentatoarea show-ului „Mireasa” a confirmat în luna noiembrie a lui 2018 că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, un băiețel, care s-a născut pe 9 mai 2019 și a primit numele Vlad Ioan.

Eda și Serkan își continuă povestea în comedia romantică Dragostea plutește în aer ▶ Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY