Simona Trașcă a primit inelul într-un club de fițe! Ce spune despre cererea în căsătorie

Simona Trașcă este cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și condimentate din lumea showbiz-ului românesc. Vedeta, care a devenit cunoscută pentru colaborarea din reality-show-ului Fete bune, alături de Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană, a vorbit de curând despre o cerere în căsătorie făcută chiar într-un club de fițe, unde ea se distra alături de câteva prietene.

Vedeta a mărturisit că a fost o adevărată surpriză când a văzut că i se întâmplă așa ceva, însă nu s-a gândit prea mult și a luat o hotărâre. Se va căsători Simona Trașcă?

Asta rămâne de văzut, însă din declarațiile făcute în media, ea l-ar fi refuzat pe bărbatul misterios care a avut curajul să-i ceară mâna. Ba mai mult de atât, ea a mărturisit că cererea în căsătorie ar fi fost doar o glumă.

Simona Trașcă, cerută în căsătorie într-un club de fițe

Simonei Trașcă îi place să trăiască viața la intensitate maixmă, iar acst lucru se poate observa cu ușurință din postările făcute de ea pe rețelele de socializare. Vedeta se bucură de timpul liber, iar de curând, într-un club, unde a mers să se distreze alături de prietenele ei bune, aceasta a fost cerută de soție.

„Ce mă interesează pe mine cine mă iubește, că eu nu iubesc pe nimeni. Sunt curioasă. Știu deja, mă iubesc aproape toți foștii mei, pentru că na, când ai, nu apreciezi, și după ce pierzi, vezi Doamne, te apucă marea iubire și regretele. Și na, sunt și mulți pretendenți noi, pentru că sunt o femeie liberă, nu am relație și nici nu vreau să am relație, nu simt să accept pe nimeni în perioada asta. Am ieșit cu fetele, eu ies cu fetele, într-adevăr, mai vin foști, mai dau dedicații, mai vin și băieți cu care n-am avut absolut nimic, dar își doresc să avem ceva și încearcă, e normal”, a spus Simona Trașcă pentru Antena Stars.

Excentrica vedetă a mărturisit că nu se aștepta să i se întâmple așa ceva, însă nu a putut decât să o bucure faptul că este admirată de bărbați. Deși a avut de-a lungul timpului mai mulți iubiți, vedeta se bucură acum de timpul petrecut cu e însăși și nu se gândește încă la căsătorie.

Simonei Trașcă îi place viața de burlăciță

Vedeta a vorbit despre cererea în căsătorie, care ar fi fost doar o glumă, și a mărturisit că se simte foarte puternică și nu se gândește încă la nuntă.

„A fost caternică. Un gest drăguț de caternică, nu l-am luat sub altă formă. Vreau să fiu singură, de asta nu accept nimic în perioada asta, pentru că nu simt. Bineînțeles că se poate schimba peste o lună sau se poate schimba în toamnă sau poate nici măcar în toamnă nu o să mai simt chestia asta, nu știu. Am o perioadă cum am avut și anul trecut, sunt foarte puternică, vreau să fiu singură. Și anul trecut am fost singură toată vara, până în toamnă. Speranța moare ultima”, a continuat ea.

