Simona Trașcă a crezut că a dat lovitura şi s-a măritat cu un libanez putred de bogat, însă a suferit traume mari

S-a măritat din iubire, însă lipsa de experiență i-a pus piedică în a vedea cine este cu adevărat bărbatul de lângă ea. la vârsta de 16 ani, Simona Trașcă a plecat cu fostul ei soț pe drumul iubirii.

"Eram foarte mică și eram ca un băiat. Eu, până la fostul meu soț nu am observat niciun bărbat, nu mă pupasem cu cineva, nu mă interesa (...). A fost dragoste al prima vedere, era primul bărbat pe care l-am văzut în viața mea, care să-mi atragă atenția. Pentru el am fugit de acasă, el m-a văzut vânătă, eram bătută de tata. El mi-a spus că nu vrea să mă mai duc acasă la părinții mei", povestește Simona Trașcă la Antena Stars.

"De la luxul de pe pământ, am ajuns la mama acasă"

Bărbatul visurilor ei a luat-o la el și s-a arătat extrem de grijuliu. Voia să o scoată din condiția unei fete care are o viață grea acasă, la familia ei, cu un tată agresiv și o mamă lipsită de apărare.

Părea că viața alături de el va fi o poveste nesfârșită de dragoste, însă totul până la un punct.

"Era un bărbat foarte puternic, foarte frumos, foarte elegant. Inconcștient, el a fost evadarea mea. M-am îndrăgostit de el și asta a fost. Am avut pobleme în ultimul an de căsătorie. El și-a dorit ca eu să trec la religia lui, la musulmani și eu nu am acceptat. Am zis că accept orice, oricum, dar nu asta. Mă îmbrăcam cum voia el, părul meu era natural, tatuaje nu avea, unghii lungi nu. Totul era ca la carte! Singura chestie pe care n-am putut să o accept a fost să renunț la religia mea", mai spune vedeta.

Vedeta povesteșt că s-a dus cu lacrimi în ochi la tribunal pentru divorț. Deși îl iubea, nu mai putea trăi alături de cel care o constrângea atât de mult.

"Am divorțat de un diplomat, unde aveam o casă imensă, cu două doamne care îmi făceau curățenie, aveam șofer și tot ce poate să viseze oricine, jacuzzi, piscină, vila noastră. De la luxul de pe pământ, am ajuns la mama acasă de bunăvoie. Am încercat să divorțez o dată. Mi-a furat copilul. A făcut Dumnezeu o minune că mi l-am recuperat", povestește Simona Trașcă.

Mama Simonei Trașcă a început să-și prevestească moartea

Simona Trașcă are mari probleme cu mama ei. Cea care i-a dat viață vedetei a început să-și prevestească moartea.

Mama blondei i s-a adresat direct Simonei și i-a spus că va muri, iar starea ei de sănătate se șubrezește din ce în ce mai mult. Situația este cu atât mai tensionată și pentru faptul că mama Simonei Trașcă a suferit în trecut din cauza unor probleme psihice.

Vedeta nu știe dacă să pună acest eveniment pe seama problemelor neurologice cu care s-a confruntat mama sa în trecut sau este vorba chiar de faptul că aceasta își simte sfârșitul.

Simona Trașcă a declarat într-un interviu pentru Antena Stars cum s-a petrecut evenimentul și ce mărurisiri i-a făcut mama sa când zăcea pe pat.

”Totul era normal până pe data de 26 când am intrat în casă și pur și simplu mama era la ea în cameră, zăcea așa, abia mai respira și a spus că ea simte că se duce, să nu plâng, că îi pare rău că mă lasă cu lucrurile încurcate, să nu vină tatat la înmormântarea ei, să o înmormântez lângă copilul ei, lângă fratele meu. Mi-a zis unde sunt actele de la cimitir, îți dai seama că eu deja m-am șocat și au început să îmi curgă lacrimile, nu mă puteam opri.

M-am întors, m-am dus la mine în cameră, am plâns acolo cât am plâns, am încercat să mă duc să mai vorbesc cu ea. Nu am putut, plângeam în continuare. Ea cam o săptămâna a refuzat să mănânce orice. Spunea că mâncarea este contaminată, adică o luase un pic într-o direcție nefericită. A mai avut probleme de acest gen, dar în urmă cu mulți ani.”, a declarat Simona Trașcă la Antena Stars.

"Mi-a spus că ea la un moment dat a fost la Judecată, în Cer, cu părinții ei"

Simona Trașcă a luat-o pe mama sa să locuiască împreună cu ea, în Capitală, pentru a avea cea mai mare grijă de ființa care i-a dat viață. Și deși a încercat să o ducă la cei mai bun specialiști, mama ei nici nu a vrut sa audă de spital!