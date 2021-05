Simona Trașcă, accident teribil în centrul Capitalei. Blondina este plină de zgârieturi:"M-am speriat"

Simona Trașcă a avut parte de un incident neașteptat, care a speriat-o foarte tare. Blondina a ales să plece într-o plimbare cu trotineta electrică, însă s-a dezechilibrat și a căzut în fața unei mașini. Aceasta a fost la un pas să își piardă viață din cauza unei clipe de neatenție.

"Am tot văzut că se folosește trotineta, e la modă și în plus de asta ajungi mai repede. Am zis să încerc și eu, pentru că sunt foarte pasionate de role și am zis că sigur știu să merg și cu trotineta, nu poate să fie atât de greu. Dar nu e foarte ușor de manevrat, noroc că eram prin jurul casei, nu m-am aventurat să plec foarte departe, dar m-am dezechilibrat și am căzut. M-am lovit la șold, mă doare și chiar sunt lovită.", a spus focoasa blondină într-un interviu pentru Antena Stars.

Fosta asistentă TV a fost la un pas să fie lovită de mașină din mers, iar norocul ei a fost că șoferul a frânat la timp.

Citește și: Simona Trașcă a crezut că a dat lovitura şi s-a măritat cu un libanez putred de bogat, însă a suferit traume mari

"Îți dai seama că șoferul s-a panicat, a venit spre mine. Nu o să mai merg cu trotineta, nu e de mine. Nu m-aș aventura prin trafic, am văzut, chiar nu e pentru mine. Eu sunt glumeață de felul meu, dar nu. M-am speriat, dacă omul nu mă vedea din timp și nu punea frână, poate că nu mai eram aici să dau interviul ăsta. Ori eram la spital, ori Dumnezeu știe.", a mai adăugat Simona Trașcă.

Cum se simte Simona Trașcă

Focoasa Blondină a mai dezvăluit că nu era atentă și nu știe dacă a dat într-o groapă sau s-a dezechilibrat. De asemenea, vedeta a mai mărturisit că nu a apelat la medic, pentru că nu a considerat că e cazul în momentul respectiv.

În urma evenimentului cumplit, Simona Trașcă a tras o sperietură groaznică și s-a izbit de asfalt, lucru care a dus la câteva zgârieturi pe corp. În ceea ce privește starea ei de sănătate, fosta asistentă se simte bine, însă nu va mai apela niciodată la o trotinetă electrică.

Citește și: Simona Traşcă, la un pas să se sufoace în somn după ce s-a operat. Care este starea ei acum

"Unii oameni se duc la medic să se controleze fără să aibă ceva, alții doar când simt că sunt pe moarte, eu sunt genul ăsta de om.", a mai spus ea, conform sursei citate.

De asemenea, Simona Trașcă a mai avut parte de un astfel de accident cu rolele, la vârsta de 14 ani, iar evenimentul a fost unul similar cu cel de acum.

CONCURS! Poți câștiga mobilă pentru casa ta cu Super Neatza. Vezi regulamentul